Uno Santa Fe | Ovación | Israel

Israel denunció insultos y burlas de los jugadores de Italia en las Eliminatorias

Tras la victoria de Italia ante Israel en las Eliminatorias, jugadores acusaron insultos y burlas durante todo el partido

10 de septiembre 2025 · 19:47hs
Israel denunció insultos y burlas de los jugadores de Italia en las Eliminatorias

Tras la victoria de Italia por 5 a 4 ante Israel en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, un grupo de futbolistas israelíes acusó a los integrantes de la Azzurra de haberlos insultado y burlado durante todo el partido y luego del pitazo final.

El encuentro, disputado el pasado lunes, fue vibrante en lo deportivo, pero quedó marcado por las denuncias posteriores del plantel israelí: “Nos insultaron todo el partido”, afirmaron jugadores ante la prensa de su país tras la derrota.

Según versiones en distintos medios locales, algunos integrantes del cuerpo técnico italiano habrían pedido disculpas de manera privada, aunque la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) negó esa situación y aseguró que en los vestuarios reinó “un clima de absoluta amistad”.

Israel denunció insultos y burlas de los jugadores de Italia en las Eliminatorias

La FIGC sostuvo que el entrenador Gennaro Gattuso felicitó personalmente a su par israelí, Ran Ben Shimon, mientras que desde la televisión israelí se señaló que Gianluigi Donnarumma, arquero y capitán de Italia, habría sido uno de los futbolistas que se burló de sus rivales con la complicidad de algunos compañeros.

El propio Donnarumma, días atrás, había hecho declaraciones sobre la guerra en Gaza, en las que evitó posicionarse y pidió por la paz.

El capitán de Israel, Eli Dasa, minimizó el conflicto aunque dejó en claro que existió tensión en el campo: “Se armó una discusión, estaban muy alterados. Sintieron que no estaban en partido y nosotros merecíamos la victoria”. “Intentaron provocarnos, pero eso es parte del fútbol y seguimos adelante”.

El clima en las tribunas también estuvo cargado: parte de la hinchada italiana silbó el himno israelí y se exhibieron pancartas con la palabra “Stop” en referencia al conflicto bélico en Medio Oriente.

En lo estrictamente deportivo, ambos equipos volverán a enfrentarse el 14 de octubre en Udine por el Grupo I, en un duelo clave dado que comparten nueve puntos, a seis de los 15 que ostenta Noruega.

El alcalde de la ciudad, Felice de Toni, solicitó la postergación del partido por motivos de seguridad, ya que distintos colectivos como el Comité de Udine por Palestina, la Palestina en Véneto y Friuli-Venecia Julia, y BDS Italia confirmaron que se movilizarán el mismo día del encuentro.

A nivel institucional, la Asociación Italiana de Entrenadores de Fútbol (AIAC) pidió a la FIGC que reclame ante la UEFA y la FIFA la exclusión de Israel de las competiciones internacionales debido al ataque militar sobre la población palestina en Gaza.

Israel Italia Eliminatorias
Noticias relacionadas
moreno martins prepara su posible vuelta en bolivia para el repechaje

Moreno Martins prepara su posible vuelta en Bolivia para el Repechaje

williner: nunca fue intencion de colon jugar el clasico de copa santa fe sin publico

Williner: "Nunca fue intención de Colón jugar el clásico de Copa Santa Fe sin público"

brasil denuncio irregularidades en la victoria de bolivia por eliminatorias

Brasil denunció irregularidades en la victoria de Bolivia por Eliminatorias

la asociacion santafesina dice presente en los juegos jadar 2025

La Asociación Santafesina dice presente en los Juegos Jadar 2025

Lo último

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Pullaro sobre la nueva Constitución: Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos

Pullaro sobre la nueva Constitución: "Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos"

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Último Momento
Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Pullaro sobre la nueva Constitución: Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos

Pullaro sobre la nueva Constitución: "Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos"

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Estacionamiento en Santa Fe: proponen que en 250 cuadras del macrocentro se pueda estacionar en ambas manos

Estacionamiento en Santa Fe: proponen que en 250 cuadras del macrocentro se pueda estacionar en ambas manos

Denuncia por presunto abuso en una escuela: garantizaron la trayectoria escolar de los alumnos involucrados

Denuncia por presunto abuso en una escuela: garantizaron la "trayectoria escolar" de los alumnos involucrados

Ovación
Williner: Nunca fue intención de Colón jugar el clásico de Copa Santa Fe sin público

Williner: "Nunca fue intención de Colón jugar el clásico de Copa Santa Fe sin público"

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional