Brasil recibirá el Campeonato Sudamericano de Canotaje de velocidad

"Vengo desde el año pasado con el nuevo cambio, para mí fue un desafío enorme hacer la transición de los 200 a los 500, pero estoy contento por el proceso, y disfrutando de una nueva distancia deportiva en mi carrera. Para eso me vengo preparando con seriedad, compromiso y mucha disciplina" comenzó señalando Rubén Rézola a UNO Santa Fe.

El palista de El Quillá manifestó que "fue todo un desafío y muy duro, pero por suerte en la primera prueba después de este año que pasó en preparación pude ganar el selectivo nacional en K1 500 metros, y también en el K1 200, que fue clasificatorio para este Sudamericano ya que había algunos chicos que también estaban en condiciones de estar presentes, y que se estaban preparando para los Panamericanos".

"A principio de la temporada no me dio la preparación para definir todo el año en las competencias internacionales, pero ya con esta presencia ya me alcanzaba. Ahora estamos camino a la pista con los chicos del seleccionado, rumbo a un lago gigante, nos alojamos en una punta, y la zona de competencia está en la otra. Estos primeros días han sido de adaptación al lugar, y en las próximas horas está llegando la delegación completa" indicó el deportista olímpico.

"Los mayores ocho o nueve, y los menores son como 30. Así que aprovechamos para subirnos al bote, dimos unas vueltas, y para tocar el agua. En la jornada del jueves haremos un nuevo entrenamiento, un poco más intenso, porque ya después el viernes, sábado y domingo es toda competencia" resaltó Rézola quien ya se encuentra en Brasil como integrante del seleccionado senior de la Federación Argentina de Canoas.

Es importante recordar que Rézola, representante del seleccionado argentino de canotaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Tokio, logró medalla de oro en la prueba de K1 200 en el Sudamericano desarrollado en Montevideo, Uruguay, en 2021. Ahora debió readaptarse para la nueva distancia olímpica con el objetivo de avanzar y ver si puede clasificar a París 2024.

Casi dos años viene Rubén preparándose para la nueva distancia olímpica que los 500 metros. En el selectivo realizado en la provincia de Entre Ríos, concretamente en el Club Regatas de Gualeguaychú y fiscalizado por la Federación Argentina de Canoas, en K1 200 senior varones, en la serie 2 fue primero con 38.44, y en la final, también ocupó la primera posición con un tiempo de 33.12. En cuanto a la distancia de K1 500 metros, en la serie 1 fue el ganador con un registro de 1.53.12, mientras que en la final fue primero con un tiempo de 1.47.27.