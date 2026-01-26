Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Uno Santa Fe | Ovación | Mundial de Clubes

Tras el éxito del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, Marruecos es el favorito a albergar la próxima edición, aunque Brasil también lo quiere

26 de enero 2026 · 19:51hs
La FIFA encontró en el nuevo Mundial de Clubes uno de los pocos aciertos dentro de su ambiciosa política de expansión del calendario internacional. El certamen, reformulado con 32 equipos, sede única y periodicidad cuatrienal, tuvo su estreno en Estados Unidos 2025 y logró una repercusión que superó las expectativas iniciales.

Pese a las resistencias y polémicas que rodearon su gestación, el torneo terminó conquistando al público y ya tiene confirmada su segunda edición en 2029. En principio, todo hacía suponer que la FIFA repetiría la lógica del debut: otorgarle la organización a un país que también fuera anfitrión del Mundial de selecciones al año siguiente. Bajo ese criterio, Marruecos aparecía como el gran candidato natural.

Brasil quiere el Mundial de Clubes

Sin embargo, en las últimas horas emergió con fuerza una alternativa sudamericana. Se trata de Brasil, que ya tiene asegurada la organización del Mundial Femenino 2027 y que ahora comenzó a mover fichas para albergar también el próximo Mundial de Clubes.

El tema tomó forma este lunes en Brasilia, durante una reunión realizada en el Palacio de Planalto, de la que participaron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el mandatario brasileño Lula Da Silva, el entrenador Carlo Ancelotti y Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). El encuentro tenía como objetivo principal avanzar en la planificación del Mundial femenino, aunque también sirvió como marco para discutir otros proyectos estratégicos.

Entre ellos, se conoció que Lula realizó un primer pedido informal para que Brasil sea considerado como sede del Mundial de Clubes 2029. Si bien ni el jefe de Estado ni Infantino hicieron declaraciones públicas tras el cónclave, la idea quedó instalada.

Quien sí se refirió al tema fue Samir Xaud, que no ocultó su respaldo a la iniciativa. “No lanzamos la campaña como tal, pero ya estamos hablando entre bastidores. Vamos a trabajar para ello. Brasil está apto para recibir un evento tan grandioso”, afirmó el titular de la CBF ante la prensa, aunque también fue cauto al remarcar que el proyecto “requiere muchas conversaciones y muchos ajustes”.

De este modo, la pulseada por la sede del próximo Mundial de Clubes empieza a tomar forma, con Brasil irrumpiendo en escena y dispuesto a competir con Marruecos por uno de los eventos más ambiciosos del nuevo calendario FIFA.

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

