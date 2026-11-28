El santafesino Kevin Pipa Furrer fue vencido por KOT en el tercer asalto por Walter el Negro Dávila, en un combate correspondiente a la categoría wélter

Walter “El Negro” Dávila se impuso por nocaut técnico en el tercer asalto ante el santafesino Kevin Furrer, en un combate correspondiente a la categoría wélter, pactado a ocho rounds. El enfrentamiento tuvo lugar en el Microestadio José María Gatica, en Villa Domínico, Avellaneda, donde el púgil bonaerense logró resolver el compromiso antes del límite. Con este resultado, Dávila elevó su récord profesional a 8-1-0, con 3 KO, y regresó a la senda de la victoria.

En la Categoría Wélter, en una pelea pautada a 8 rounds entre Kevin Furrer de Santa Fe y el bonaerense Walter Dávila fue victoria del oriundo de Lanús. En un combate organizado por Moran Boxing Promotions, el Negro Dávila fue el ganador por KO y puso ahora su récord en 8-1-0 y 3Ko.

El triunfo del púgil de 25 años se quedó con la victoria con un KOT contundente frente a Kevin Furrer en el Microestadio José Maria Gatica de Villa Dominico, Avellaneda. Fue una nueva experiencia para el boxeador entrenado por Nacho Doldán en el gimnasio Willie Pep del tradicional barrio Roma.

En el primer round se vio un respeto mutuo, no hubo mucha claridad, Dávila fue desprolijo, y en el caso de Furrer fue un poco sobrepasado. La más sobresaliente fue una mano que metió el bonaerense quien estuvo un poco más ordenado. En este pasaje el pleito comenzó sin querer a enredarse. Por momentos fue un poco confuso, pero se estaba en presencia de dos muy buenos boxeadores.

En el segundo asalto Furrer no pudo ser preciso en la distancia que más le convenía, y Dávila logró imponer respeto. La mano que conectó con firmeza en la primera vuelta fue lo que llevó al santafesino a concentrarse en no acercarse tanto a su oponente. Los golpes del Pipa pasaban de largo porque Dávila le encontró la vuelta. El oriundo de Lanús consiguió meter un buen uppercut y Furrer jugó a lanzar una sola mano y se lo vio como un error.

Walter Dávila sufrió en el segundo asalto, logró recuperarse y se llevó un triunfo de Villa Domínico.

En el cierre del round pudo el representante del Willie Pep meter una mano con mucha firmeza y claridad. Luego metió una derecha cruzada, y Dávila se mostraba fuera de foco. El golpe de Pipa lo desestabilizó, y casi se va a la lona. Terminó mal el bonaerense ya que lo salvó la campana. Fue al rincón tomando aire, luego de la gran intervención de Furrer.

En el tercer asalto, lo tuvo a Furrer metiendo otra mano, y Dávila quedó algo sentido. En el descanso el bonaerense se pudo recuperar. Pipa tuvo algunos aciertos, lo llevó a la soga a su rival, que supo salir airoso. Metió una buena izquierda el de Lanús que fue sentido por Furrer. Quedaba poco tiempo para la campana. Y llegó el desenlace.

Un ascendente de manera brillante que después combinó con una izquierda, la respuesta de Dávila sobre el santafesino lo llevó a una caída, y el árbitro comenzó a contarle. Un golpe espectacular, una definición que no estaba en los planes por como estaba desarrollándose el pleito. Un KOT inolvidable. Sin dudas que fue un tremendo desenlace, porque la pelea iba y venía. Dávila retomó el control tras el cierre adverso que tuvo en el segundo asalto, pero nadie imaginaba que podía tener el desenlace que tuvo.

Por como había finalizado el round anterior, nadie podía prever que esto podía pasar. Pero el Negro Dávila se recuperó, metió un par de manos muy eficientes, Furrer sintió el impacto, y el proceder del árbitro, con experiencia internacional, vio que el santafesino estaba tocado y comenzó el conteo que fue lo que le terminó dando la victoria al bonaerense Dávila.