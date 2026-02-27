Briatore sobre Colapinto y Gasly: "Entre los dos, Pierre fue mejor"

Se estrenó la serie de F1 y Franco Colapinto se volvió tendencia tras un fuerte cruce con el jefe de Alpine, Flavio Briatore, que dijo que “el problema” era él

Se estrenó la serie de Fórmula 1 , Drive to Survive, y el argentino Franco Colapinto se volvió tendencia en las redes sociales luego de un fuerte cruce con el jefe de Alpine , Flavio Briatore, quien aseguró que “el problema” era el pilarense.

El contexto de la charla se da luego de que el expiloto de Williams fuera protagonista de un duro accidente en su debut en Imola en la temporada pasada, donde Colapinto se hizo responsable de su error y aceptó que fue “culpa suya”.

Esto se debe a que el argentino tenía un pedido directo de “no cometer errores y no chocar”, tal como le sucedía al australiano Jack Doohan, quien ocupó el segundo asiento en Alpine antes que el oriundo de Pilar.

Ante esto, Briatore le dio la razón al decir que “fue cagada suya”, pero que, si sus errores rompían el monoplaza, también iba a ser responsabilidad de él. También añadió que el auto no necesitaba cambios, sino una gran mejora de Colapinto, ya que “él era el problema”, debido a que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, estaba rindiendo mucho mejor en la pista.

Aun así, no todo fue tensión en cuanto a la aparición del argentino en la serie, ya que también tuvo su momento de reconocimiento al recordar su gran paso en Williams, donde fue el primer piloto de Argentina en sumar puntos desde 1982.

Gasly lo elogió al decir que “era mucho mejor de lo que esperaba” y Briatore se sinceró al reconocer que “todo el mundo pedía a Franco”, pero que, en aquel entonces, aún tenían a Doohan.

Si bien la reconocida serie de Netflix busca mostrar el “detrás” de cada una de las carreras, los pilotos de la Fórmula 1 dejaron en claro, más de una vez, que no todo lo que aparecía allí era real y que muchas veces debían actuar para dar ese “dramatismo” usual de la plataforma.

Colapinto volverá a las pistas, por primera vez corriendo desde el inicio, el próximo domingo 8 de marzo a la 1 de la mañana (hora argentina) en el marco de la carrera del Gran Premio de Australia.