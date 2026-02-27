Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Los hinchas de Colón podrán adquirir sus localidades en diferentes sectores del estadio, con beneficios exclusivos para socios y opciones para no socios.

La expectativa crece de cara al partido entre Colón y Ferro, y la dirigencia puso en marcha la venta oficial de entradas. Los aficionados tendrán la posibilidad de asegurar su lugar en el estadio, con precios diferenciados según condición de socio y ubicación en las tribunas, consolidando así el apoyo masivo que el equipo necesita para un encuentro decisivo.

Las entradas se dividen en tres sectores principales: Platea Este, Platea Oeste y Platea Corporativa y Balcón. Los socios cuentan con tarifas preferenciales que oscilan entre $20.000 y $50.000, mientras que los no socios afrontan valores que van desde $40.000 hasta $80.000, un reflejo de la política de incentivos para la masa societaria. Esta segmentación responde a una estrategia de maximización de afluencia, combinando accesibilidad y confort, al tiempo que se garantiza un ambiente de alta competitividad en el estadio.

Los tickets pueden adquirirse exclusivamente a través de la plataforma digital de boleteriavip.com.ar, lo que permite un proceso ágil, seguro y cómodo para el público. La modalidad online responde además a una tendencia global en la gestión de entradas, optimizando la experiencia del hincha y minimizando la circulación de efectivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2027378243179835864?s=20&partner=&hide_thread=false Venta de entradas para el encuentro vs Ferro.



¡Ya están disponibles los tickets para socio/no socio!



>Hace tu compra por https://t.co/Fg0uJcBuJy#ColonDePie pic.twitter.com/rnvezjFNUn — Club Atlético Colón (@ColonOficial) February 27, 2026

LEER MÁS: Colón moldea su estructura con una incógnita para enfrentar a Ferro

El contexto del partido

El choque ante Ferro Carril Oeste se presenta como un compromiso de vital importancia para las aspiraciones de Colón en la temporada. Contar con el apoyo masivo de su público en el estadio será una variable clave para inclinar la balanza a su favor.