Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Los hinchas de Colón podrán adquirir sus localidades en diferentes sectores del estadio, con beneficios exclusivos para socios y opciones para no socios.

Ovación

Por Ovación

27 de febrero 2026 · 12:18hs
Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

La expectativa crece de cara al partido entre Colón y Ferro, y la dirigencia puso en marcha la venta oficial de entradas. Los aficionados tendrán la posibilidad de asegurar su lugar en el estadio, con precios diferenciados según condición de socio y ubicación en las tribunas, consolidando así el apoyo masivo que el equipo necesita para un encuentro decisivo.

Precios y sectores disponibles

Las entradas se dividen en tres sectores principales: Platea Este, Platea Oeste y Platea Corporativa y Balcón. Los socios cuentan con tarifas preferenciales que oscilan entre $20.000 y $50.000, mientras que los no socios afrontan valores que van desde $40.000 hasta $80.000, un reflejo de la política de incentivos para la masa societaria. Esta segmentación responde a una estrategia de maximización de afluencia, combinando accesibilidad y confort, al tiempo que se garantiza un ambiente de alta competitividad en el estadio.

Los tickets pueden adquirirse exclusivamente a través de la plataforma digital de boleteriavip.com.ar, lo que permite un proceso ágil, seguro y cómodo para el público. La modalidad online responde además a una tendencia global en la gestión de entradas, optimizando la experiencia del hincha y minimizando la circulación de efectivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2027378243179835864?s=20&partner=&hide_thread=false

LEER MÁS: Colón moldea su estructura con una incógnita para enfrentar a Ferro

El contexto del partido

El choque ante Ferro Carril Oeste se presenta como un compromiso de vital importancia para las aspiraciones de Colón en la temporada. Contar con el apoyo masivo de su público en el estadio será una variable clave para inclinar la balanza a su favor.

Colón Ferro Sabaleros socios
Noticias relacionadas
colon resistio en el final y festejo en mendoza

Colón resistió en el final y festejó en Mendoza

colon moldea su estructura con una incognita para enfrentar a ferro

Colón moldea su estructura con una incógnita para enfrentar a Ferro

colon visita a rivadavia (m) necesitado de ganar para luego sonar con la permanencia

Colón visita a Rivadavia (M) necesitado de ganar para luego soñar con la permanencia

colon mantiene la base y espera por lago y bonansea

Colón mantiene la base y espera por Lago y Bonansea

Lo último

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Último Momento
Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Ovación
Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Unión escaló en la tabla del Torneo Apertura

Unión escaló en la tabla del Torneo Apertura

Cristian Tarragol, el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos