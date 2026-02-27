Profini la rompe en Unión y la Liga Profesional lo eligió como el Mejor Jugador de la 7ª fecha

Por su actuación sobresaliente en el triunfo de Unión ante Sarmiento, la Liga Profesional distinguió a Rafael Profini como el Mejor Jugador de la fecha

La actuación de Rafael Profini en Junín no pasó inadvertida. Tras su gran desempeño en la victoria de Unión por 3-1 ante Sarmiento, el mediocampista fue distinguido como el Mejor Jugador de la 7ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional .

Profini, figura en Unión

El volante fue determinante en el desarrollo del encuentro. No solo aportó asistencias, sino que además mostró un nivel de intensidad y compromiso que lo convirtió en el motor del equipo. Su presencia fue constante en cada sector del campo, colaborando en la recuperación, ordenando el juego y participando activamente en la generación ofensiva.

Rafael Profini, de @clubaunion



El mediocampista del Tatengue se destacó en la victoria 3-1 ante Sarmiento.



Asistencias: 3

Asistencias: 3

Efectividad en pases: 70% (16/23)

Profini fue el equilibrio perfecto entre sacrificio y claridad. Cuando Unión necesitó recuperar, apareció. Cuando el equipo tuvo que atacar, también estuvo presente. Su despliegue físico y su influencia en el juego marcaron la diferencia en una tarde-noche donde el Tatengue mostró contundencia y personalidad.

Este reconocimiento representa un premio al esfuerzo y al rendimiento de un futbolista que se consolidó como una pieza fundamental en la estructura del equipo que conduce Leonardo Madelón.

En un Unión que atraviesa un buen momento y se mantiene en la pelea, la figura de Profini emerge con fuerza. Su rendimiento en Junín fue completo, decisivo y ahora también reconocido oficialmente como el mejor de toda la fecha.