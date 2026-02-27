Uno Santa Fe | Unión | Unión

Profini la rompe en Unión y la Liga Profesional lo eligió como el Mejor Jugador de la 7ª fecha

Por su actuación sobresaliente en el triunfo de Unión ante Sarmiento, la Liga Profesional distinguió a Rafael Profini como el Mejor Jugador de la fecha

Ovación

Por Ovación

27 de febrero 2026 · 18:53hs
Profini la rompe en Unión y la Liga Profesional lo eligió como el Mejor Jugador de la 7ª fecha

Prensa Unión

La actuación de Rafael Profini en Junín no pasó inadvertida. Tras su gran desempeño en la victoria de Unión por 3-1 ante Sarmiento, el mediocampista fue distinguido como el Mejor Jugador de la 7ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

• LEER MÁS: Unión cobró solo 46.000.000 de pesos por Balboa y presiona a Racing por el dinero de Nardoni

Profini, figura en Unión

El volante fue determinante en el desarrollo del encuentro. No solo aportó asistencias, sino que además mostró un nivel de intensidad y compromiso que lo convirtió en el motor del equipo. Su presencia fue constante en cada sector del campo, colaborando en la recuperación, ordenando el juego y participando activamente en la generación ofensiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2027489164371873904&partner=&hide_thread=false

Profini fue el equilibrio perfecto entre sacrificio y claridad. Cuando Unión necesitó recuperar, apareció. Cuando el equipo tuvo que atacar, también estuvo presente. Su despliegue físico y su influencia en el juego marcaron la diferencia en una tarde-noche donde el Tatengue mostró contundencia y personalidad.

• LEER MÁS: Unión tendrá una pieza clave en alerta amarilla para visitar a Instituto

Este reconocimiento representa un premio al esfuerzo y al rendimiento de un futbolista que se consolidó como una pieza fundamental en la estructura del equipo que conduce Leonardo Madelón.

• LEER MÁS: Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

En un Unión que atraviesa un buen momento y se mantiene en la pelea, la figura de Profini emerge con fuerza. Su rendimiento en Junín fue completo, decisivo y ahora también reconocido oficialmente como el mejor de toda la fecha.

Unión Rafael Profini Liga Profesional
Noticias relacionadas
cifras que explican por que union se trajo todo desde junin

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

union no para y ya piensa en instituto con ¿una posible rotacion?

Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Unión de Santa Fe estará presente en la prueba de aguas abiertas en Almafuerte.  

Se viene la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

cristian tarragol, el nueve que sostiene la ilusion y que union debe renovar ya

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Lo último

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Los Pumas 7s confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Los Pumas 7's confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Último Momento
Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Los Pumas 7s confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Los Pumas 7's confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Se confirmó el fixture de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se confirmó el fixture de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Chile Open: Cerúndolo arrasó a Nava y se metió en las semifinales

Chile Open: Cerúndolo arrasó a Nava y se metió en las semifinales

Ovación
Unión cobró solo 46.000.000 de pesos por Balboa y presiona a Racing por el dinero de Nardoni

Unión cobró solo 46.000.000 de pesos por Balboa y presiona a Racing por el dinero de Nardoni

Hay nuevo horario para el partido entre Colón y Acassuso de la 5ª fecha

Hay nuevo horario para el partido entre Colón y Acassuso de la 5ª fecha

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Rafael Profini, el titiritero silencioso de la goleada tatengue

Rafael Profini, el titiritero silencioso de la goleada tatengue

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos