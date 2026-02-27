La actuación de Rafael Profini en Junín no pasó inadvertida. Tras su gran desempeño en la victoria de Unión por 3-1 ante Sarmiento, el mediocampista fue distinguido como el Mejor Jugador de la 7ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Profini la rompe en Unión y la Liga Profesional lo eligió como el Mejor Jugador de la 7ª fecha
Por su actuación sobresaliente en el triunfo de Unión ante Sarmiento, la Liga Profesional distinguió a Rafael Profini como el Mejor Jugador de la fecha
Por Ovación
Profini, figura en Unión
El volante fue determinante en el desarrollo del encuentro. No solo aportó asistencias, sino que además mostró un nivel de intensidad y compromiso que lo convirtió en el motor del equipo. Su presencia fue constante en cada sector del campo, colaborando en la recuperación, ordenando el juego y participando activamente en la generación ofensiva.
Profini fue el equilibrio perfecto entre sacrificio y claridad. Cuando Unión necesitó recuperar, apareció. Cuando el equipo tuvo que atacar, también estuvo presente. Su despliegue físico y su influencia en el juego marcaron la diferencia en una tarde-noche donde el Tatengue mostró contundencia y personalidad.
Este reconocimiento representa un premio al esfuerzo y al rendimiento de un futbolista que se consolidó como una pieza fundamental en la estructura del equipo que conduce Leonardo Madelón.
En un Unión que atraviesa un buen momento y se mantiene en la pelea, la figura de Profini emerge con fuerza. Su rendimiento en Junín fue completo, decisivo y ahora también reconocido oficialmente como el mejor de toda la fecha.