Unión cobró solo 46.000.000 de pesos por Balboa y presiona a Racing por el dinero de Nardoni

El tesorero de Unión, Rodrigo Rosso, dio detalles de economía, con un pago de Racing y cuál es la deuda con José Angulo que deparó en la inhibición

27 de febrero 2026 · 17:56hs
La dirigencia de Unión le exige precisiones a Racing por la venta de Juan Nardoni a Gremio de Brasil. Así lo confirmó el tesorero Rodrigo Rosso, en diálogo con Sol 91.5, donde además dio un pantallazo sobre la realidad económica y el pago que entró en las últimas horas tras mandar una intimación.

El dirigente explicó que el club ya inició gestiones formales para acceder a la información completa. “Todavía no tenemos la información de cómo fue la operación de Nardoni. Ya le cursamos una intimación a la gente de Racing para que nos manden los contratos de la operación para constatar todo: plazos, montos y en base a eso ver cómo seguiremos adelante”, señaló.

Unión cobró la primera cuota por Balboa

Rosso también vinculó este reclamo con una situación reciente que involucró a Adrián Balboa, cuyo pase generó un ingreso parcial, aunque con cuestionamientos. “En el caso Balboa nos hicieron un pago de la primera cuota donde solamente nos ingresaron el miércoles 46 millones de pesos. Nos mostraron una liquidación que vendieron en 1 millón de dólares bruto y en donde se descontaron todos los gastos de ese primer pago, pero más allá que nos explicaron eso queremos ver los comprobantes de pago”, afirmó.

Uni&oacute;n recibi&oacute; menos de 100.000 d&oacute;lares por la primera cuota de la venta de Balboa.

Unión recibió menos de 100.000 dólares por la primera cuota de la venta de Balboa.

En esa línea, dejó en claro que el club busca evitar una situación similar con la transferencia de Nardoni. “Sospechamos que querrán hacer lo mismo con el tema Nardoni. Ya instruimos a nuestro abogado para que realice las intimaciones pertinentes para saber cuándo tenemos que cobrar, en qué tiempo y forma, que por ejemplo por el tema de Nardoni todavía no lo sabemos”, advirtió.

Por otra parte, el tesorero expuso el complejo escenario financiero que implica sostener la estructura del fútbol profesional. “El rubro fútbol tiene una erogación muy grande. Yo no lo digo solo por el plantel. Por ejemplo, abrir un estadio significa hoy aproximadamente unos 40 millones de pesos. Además hay que contar la parte logística con los viajes de las menores, los hoteles, el tema nutrición de los deportistas también”, detalló.

En ese contexto, remarcó que los ingresos por televisión no alcanzan a cubrir todos los gastos. “Si se toma como base lo que da la televisión, cubre aproximadamente un 40% de la planilla salarial y a eso hay que agregarle todo lo que comenté”, explicó, dejando en evidencia la necesidad de contar con recursos adicionales, como transferencias de jugadores.

La inhibición de José Angulo

Finalmente, Rosso se refirió a la inhibición que pesa sobre el club y aseguró que ya trabajan para resolverla. “Teníamos una deuda con el jugador cuando se retiró de la institución, con el cual veníamos charlando para llegar a una solución. Le ofrecimos diferentes formas de pago, ofreciéndole cheques o girándole a una cuenta de acá, viendo la imposibilidad de girar al exterior, además de pedirle un poco de plazo, pero no nos esperó y está en todo su derecho. Así que vamos a trabajar para levantar eso”, concluyó.

