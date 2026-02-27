Operativo Cosecha: cada camión tendrá día asignado y franja horaria obligatoria para ingresar a los puertos

El nuevo sistema Stop 5.0 establecerá cupos por hora y aplicará control inteligente con tecnología e inteligencia artificial en un radio de 30 kilómetros. La medida comenzará el 16 de marzo en etapa pedagógica y desde el 15 de abril habrá sanciones.

Operativo Cosecha: cada camión tendrá un horario para descargar y podrá ingresar hasta dos horas antes en un radio de 30 kilómetros

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe puso en marcha una nueva etapa del Operativo Cosecha con la presentación del sistema inteligente Stop 5.0 , un esquema que moderniza y digitaliza el acceso de camiones a los puertos del Gran Rosario durante la campaña agrícola.

El anuncio se realizó en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo y apunta a ordenar el tránsito pesado, optimizar la logística exportadora y reducir la congestión en el cordón industrial , uno de los principales nodos agroexportadores del país.

El sistema entrará en vigencia el 16 de marzo en modalidad pedagógica, sin aplicación de multas, y desde el 15 de abril comenzará la fiscalización plena, con emisión de infracciones para quienes incumplan.

Cómo funcionará el nuevo esquema

A diferencia del sistema vigente desde 2017 —que permitía el ingreso dentro de una ventana de 24 horas—, el Stop 5.0 asignará no solo el día sino también una franja horaria específica para cada camión.

Los cupos serán definidos de acuerdo con la capacidad operativa de cada terminal portuaria. Además, se establecerá un radio de 30 kilómetros digitalizado y monitoreado con tecnología e inteligencia artificial, donde se controlará el flujo vehicular.

Si un camión circula fuera del horario asignado, el sistema generará una notificación automática y se labrará la infracción correspondiente, que quedará registrada en la plataforma integrada entre Stop y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

El funcionario a cargo sostuvo que la resolución marca “un cambio de época basado en innovación y tecnología”, al establecer cupos horarios que brindarán previsibilidad a las empresas y sustentabilidad a las comunidades.

“Ahora habrá cupos por hora: el camión tendrá un horario asignado para descargar y podrá ingresar hasta dos horas antes dentro de un radio de 30 kilómetros, que estará digitalizado y controlado”, explicó.

Además, la Provincia podrá registrar incumplimientos y bloquear la emisión de la carta de porte a quienes no respeten el sistema. “No buscamos sancionar, sino promover un cambio cultural que haga sustentable y previsible el desarrollo productivo”, subrayó.

Trabajo articulado e inversiones estratégicas

La iniciativa forma parte del Operativo Cosecha, un esquema coordinado entre el Gobierno provincial, municipios, sindicatos, cámaras empresarias y organismos técnicos.

Participaron la Cámara de Puertos Privados Comerciales, cámaras de transporte, el Sindicato de Camioneros y la Mesa Operativa Cosecha —integrada por los ministerios de Desarrollo Productivo; Justicia y Seguridad; Obras Públicas; Gobierno e Innovación; Salud; y la Agencia Provincial de Seguridad Vial— junto con municipios de la región.

En paralelo, la Provincia impulsa inversiones en infraestructura vial, entre ellas el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe, con el objetivo de mejorar la circulación del transporte de cargas.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, sostuvo que el objetivo es ordenar el crecimiento del sistema portuario. “Queremos que la producción crezca y que nuestros puertos exporten más, pero ese crecimiento no puede ser desordenado ni imprevisible”, afirmó. Según explicó, el esquema por franjas horarias permitirá reducir picos de demanda y coordinar el tránsito pesado con el transporte público y la vida cotidiana de las localidades.

Respaldo del sector exportador

Desde el sector privado valoraron la medida. El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, consideró que las inversiones provinciales son “clave para que el cordón industrial siga creciendo en armonía con las ciudades”.

“Implicará un proceso de adaptación, pero lo importante es que la provincia tomó la decisión”, señaló.

En la misma línea, representantes de la Cámara de Puertos Comerciales Privados destacaron la articulación con el Gobierno y remarcaron que el nuevo sistema mejorará el proceso logístico y la calidad de vida de los camioneros.