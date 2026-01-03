Arrancó el Rally Dakar 2026 con la disputa del breve prólogo de 22 kilómetros en carrera. El español Edgar Canet (KTM) dominó en motos, el sueco Mattias Ekström (Ford) se impuso entre los autos.
Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026
Tras el breve inicio, Luciano Benavides fue 4° en motos y hubo seis representantes nacionales en el top-10 de Challenger
Así les fue a los 19 representantes argentinos
Motos
Luciano Benavides (#77) fue 4°, a 11s del líder Canet, su compañero de equipo en el equipo oficial KTM, el ganador más joven de la historia del Dakar en motos con 20 años.
Leonardo Cola (#37) terminó 52° el prólogo en la división Rally2 de las motos, a 3m16 de la punta de la categoría.
Juan Santiago Rostan (#40) llegó en el puesto 57° con su KTM, a 3s33 del 1°, el sudafricano Michael Docherty.
Challenger
El navegante Augusto Sanz y la neerlandesa Puck Klaasen (#302) terminaron 2°, a 6s del líder Paul Spierings.
Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (#300), los campeones del mundo y defensores del título, fueron 4° a 15s.
El 5° puesto fue para David Zille y Sebastián Cesana (#305), también a 15s de la punta.
En su debut, Kevin Benavides al volante (navegado por Lisandro Sisterna en el #347) finalizó 7°a 22s.
Bruno Jacomy, al lado del chileno Lucas Del Río (#338), fue 8° a 25s.
Fernando Acosta, como copiloto del español Oscar Ral (#317), terminó 9° a 28s.
Pablo Copetti (#363) fue 21°, a 1m07 de los líderes.
Side by Side
Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi (#406) llegaron 5°, a 20s del puntero, el estadounidense Brock Heger.
Manuel Andújar y Andrés Frini (#405) pasaron el control en el 13° puesto, a 49s del 1°.
Categorías especiales
Benjamín Pascual (#1000) aparece primero en el Dakar Future Mission 1000, con la moto eléctrica del equipo chino Segway, junto a sus compañeros Yi Guanghui y Jie Yang.
Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez, está 81° tras el prólogo de la categoría Classic.
La etapa 1 comenzará este domingo a la 1 de la mañana de la Argentina, con 305km de especial cronometrado y 213km de enlace, también con principio y final en Yanbu.