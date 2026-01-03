Uno Santa Fe | Ovación | Rally Dakar

Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Tras el breve inicio, Luciano Benavides fue 4° en motos y hubo seis representantes nacionales en el top-10 de Challenger

3 de enero 2026 · 14:41hs
Los argentinos tuvieron un buen arranque en el prólogo del Rally Dakar 2026.

Los argentinos tuvieron un buen arranque en el prólogo del Rally Dakar 2026.

Arrancó el Rally Dakar 2026 con la disputa del breve prólogo de 22 kilómetros en carrera. El español Edgar Canet (KTM) dominó en motos, el sueco Mattias Ekström (Ford) se impuso entre los autos.

Así les fue a los 19 representantes argentinos

Motos

Luciano Benavides (#77) fue 4°, a 11s del líder Canet, su compañero de equipo en el equipo oficial KTM, el ganador más joven de la historia del Dakar en motos con 20 años.

Leonardo Cola (#37) terminó 52° el prólogo en la división Rally2 de las motos, a 3m16 de la punta de la categoría.

Juan Santiago Rostan (#40) llegó en el puesto 57° con su KTM, a 3s33 del 1°, el sudafricano Michael Docherty.

Challenger

El navegante Augusto Sanz y la neerlandesa Puck Klaasen (#302) terminaron 2°, a 6s del líder Paul Spierings.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (#300), los campeones del mundo y defensores del título, fueron 4° a 15s.

El 5° puesto fue para David Zille y Sebastián Cesana (#305), también a 15s de la punta.

En su debut, Kevin Benavides al volante (navegado por Lisandro Sisterna en el #347) finalizó 7°a 22s.

Bruno Jacomy, al lado del chileno Lucas Del Río (#338), fue 8° a 25s.

Fernando Acosta, como copiloto del español Oscar Ral (#317), terminó 9° a 28s.

Pablo Copetti (#363) fue 21°, a 1m07 de los líderes.

Side by Side

Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi (#406) llegaron 5°, a 20s del puntero, el estadounidense Brock Heger.

Manuel Andújar y Andrés Frini (#405) pasaron el control en el 13° puesto, a 49s del 1°.

Categorías especiales

Benjamín Pascual (#1000) aparece primero en el Dakar Future Mission 1000, con la moto eléctrica del equipo chino Segway, junto a sus compañeros Yi Guanghui y Jie Yang.

Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez, está 81° tras el prólogo de la categoría Classic.

La etapa 1 comenzará este domingo a la 1 de la mañana de la Argentina, con 305km de especial cronometrado y 213km de enlace, también con principio y final en Yanbu.

Rally Dakar argentinos Luciano Benavides
Noticias relacionadas
Argentina y Uruguay se verán las caras en el clásico de las leyendas.

Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un clásico de leyendas

Kevin Benavides participará del Rally Dakar que arranca este sábado.

Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Ignacio Malcorra no seguiría en Rosario Central.

Malcorra se aleja de Rosario Central y Quinteros lo quiere para Independiente

Milan venció a Cagliari y es lider en el Calcio.

Nuevo líder en Italia: Milan ganó y trepó a la punta

Lo último

Colón aceleró y está muy cerca de incorporar al delantero Lucas Cano

Colón aceleró y está muy cerca de incorporar al delantero Lucas Cano

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: La única salida es democrática

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: "La única salida es democrática"

Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Último Momento
Colón aceleró y está muy cerca de incorporar al delantero Lucas Cano

Colón aceleró y está muy cerca de incorporar al delantero Lucas Cano

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: La única salida es democrática

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: "La única salida es democrática"

Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Pullaro participó en Reconquista del Jaaukanigás y destacó la inversión provincial en el norte de Santa Fe

Pullaro participó en Reconquista del Jaaukanigás y destacó la inversión provincial en el norte de Santa Fe

Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa: el mensaje de Corina Machado tras la detención de Maduro

"Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa": el mensaje de Corina Machado tras la detención de Maduro

Ovación
Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Pese al gran triunfo de Báez, Argentina perdió ante Estados Unidos

Pese al gran triunfo de Báez, Argentina perdió ante Estados Unidos

Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un clásico de leyendas

Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un clásico de leyendas

¿Se acaba la ilusión de Boca? Dybala dispuesto a seguir en la Roma

¿Se acaba la ilusión de Boca? Dybala dispuesto a seguir en la Roma

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe