Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Tras el breve inicio, Luciano Benavides fue 4° en motos y hubo seis representantes nacionales en el top-10 de Challenger

Los argentinos tuvieron un buen arranque en el prólogo del Rally Dakar 2026.

Arrancó el Rally Dakar 2026 con la disputa del breve prólogo de 22 kilómetros en carrera . El español Edgar Canet (KTM) dominó en motos, el sueco Mattias Ekström (Ford) se impuso entre los autos.

Luciano Benavides (#77) fue 4°, a 11s del líder Canet, su compañero de equipo en el equipo oficial KTM, el ganador más joven de la historia del Dakar en motos con 20 años.

Leonardo Cola (#37) terminó 52° el prólogo en la división Rally2 de las motos, a 3m16 de la punta de la categoría.

Juan Santiago Rostan (#40) llegó en el puesto 57° con su KTM, a 3s33 del 1°, el sudafricano Michael Docherty.

Challenger

El navegante Augusto Sanz y la neerlandesa Puck Klaasen (#302) terminaron 2°, a 6s del líder Paul Spierings.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (#300), los campeones del mundo y defensores del título, fueron 4° a 15s.

El 5° puesto fue para David Zille y Sebastián Cesana (#305), también a 15s de la punta.

En su debut, Kevin Benavides al volante (navegado por Lisandro Sisterna en el #347) finalizó 7°a 22s.

Bruno Jacomy, al lado del chileno Lucas Del Río (#338), fue 8° a 25s.

Fernando Acosta, como copiloto del español Oscar Ral (#317), terminó 9° a 28s.

Pablo Copetti (#363) fue 21°, a 1m07 de los líderes.

Side by Side

Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi (#406) llegaron 5°, a 20s del puntero, el estadounidense Brock Heger.

Manuel Andújar y Andrés Frini (#405) pasaron el control en el 13° puesto, a 49s del 1°.

Categorías especiales

Benjamín Pascual (#1000) aparece primero en el Dakar Future Mission 1000, con la moto eléctrica del equipo chino Segway, junto a sus compañeros Yi Guanghui y Jie Yang.

Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez, está 81° tras el prólogo de la categoría Classic.

La etapa 1 comenzará este domingo a la 1 de la mañana de la Argentina, con 305km de especial cronometrado y 213km de enlace, también con principio y final en Yanbu.