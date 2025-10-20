Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Messi

"Cabeza en alto": el sentido mensaje de Lionel Messi para la Selección Sub 20

El astro rosarino y capitán de la Mayor respaldó a los chicos argentinos tras el subcampeonato en Chile.

20 de octubre 2025 · 06:58hs
Cabeza en alto: el sentido mensaje de Lionel Messi para la Selección Sub 20

La Selección Argentina cayó este domingo ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20 que se disputó en Chile, y en medio de la desazón, el capitán de la Mayor expresó sus sensaciones en las redes sociales, con un sentido mensaje para los chicos argentinos.

El conjunto dirigido por Diego Placente llegó hasta el partido decisivo con puntaje ideal producto de seis victorias en igual cantidad de partidos, pero perdió contra el equipo africano y no pudo conquistar el séptimo título de la categoría.

Al respecto, Messi, que ya había felicitado a los juveniles argentinos tras las semifinales, envió un mensaje de apoyo y reconocimiento a lo chicos luego de la dura derrota.

“Cabeza en alto muchachos!!!! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió el capitán de la Mayor en su cuenta de Instagram.

La publicación de Lionel Messi sobre el Sub 20

image

Lionel Messi Sub 20 Chile
Donald Trump: Argentina está luchando por su vida, se están muriendo

Abren las inscripciones para las colonias de vacaciones 2026 de la Municipalidad de Santa Fe

Intento de femicidio en un edificio de calle Francia al 2700: un hombre violó dos medidas de restricción y golpeó a su expareja con una manopla

