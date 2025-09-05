Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por cometer 10 estafas con tarjetas de crédito

Se trata de Franco Agustín Medera, de 28 años, quien actuó junto a otras cuatro personas y fue responsabilizado por fraudes realizados en Santa Fe, Santo Tomé, Coronda y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un hombre de 28 años, Franco Agustín Medera , fue condenado a cinco años de prisión por haber cometido 10 estafas con tarjetas de crédito ajenas , según lo resolvió el juez Pablo Busaniche en un juicio abreviado realizado en los tribunales de Santa Fe.

El fiscal Agustín Nigro , a cargo de la investigación, explicó que la pena resultó de la unificación de dos años de prisión efectiva y un antecedente penal condicional aún no cumplido por Medera .

Además, detalló que en el mismo legajo penal otros dos hombres, Lautaro Benjamín Ringa (26) y Franco Emanuel Benítez (28), fueron condenados a penas en suspenso, mientras que dos mujeres, de 21 y 52 años, se sometieron a suspensiones de juicio a prueba (probation), con la obligación de realizar resarcimientos económicos a las víctimas.

Según precisó Nigro, entre abril y mayo del año pasado, Medera realizó los ilícitos en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Coronda, así como en CABA, actuando en varias ocasiones junto a otros miembros del grupo. “Se contactaba por teléfono con casas de electrodomésticos y hacía compras con tarjetas de crédito ajenas.

Luego, uno de los integrantes pasaba por el negocio a retirar los bienes adquiridos ilegítimamente”, explicó el fiscal. Como resultado, el grupo se apropió de ocho aires acondicionados y seis televisores.

En muchos casos, Medera y sus cómplices se hicieron pasar por los titulares de las tarjetas, incluso simulando ser familiares de estas personas, y brindaban direcciones falsas en la capital provincial para recibir las mercaderías. Las víctimas denunciaron los movimientos ante sus bancos, lo que llevó a que las compañías desconocieran las transacciones y los vendedores no cobraran.

El fiscal también recordó que en julio del año pasado, el grupo delictivo estafó a un hotel en CABA, donde Medera reservó dos noches pagando con tarjeta ajena y usando una identidad falsa. Por otro lado, un intento similar en una mueblería santafesina fue frustrado por el vendedor, evitando que el fraude se concretara.

Medera reconoció su responsabilidad penal como coautor del delito de estafa por uso abusivo de tarjetas de crédito, en 10 casos consumados y uno en grado de tentativa. Además, aceptó la calificación penal y la pena propuesta por la Fiscalía, así como la abreviación del procedimiento judicial.