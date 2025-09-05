Uno Santa Fe | Ovación | US Open

Alcaraz borró a Djokovic y es finalista del US Open

El español Carlos Alcaraz le dio un baño de realidad a Novak Djokovic al ganarle por 6-4, 7-6 (4) y 6-2 y así meterse en la final del US Open

5 de septiembre 2025 · 19:39hs
El US Open entra en su recta final y ya tiene a su primer finalista. En una semifinal cargada de expectativa, donde se cruzaron dos generaciones del tenis mundial, Carlos Alcaraz dio un golpe de autoridad en el Arthur Ashe Stadium y dejó fuera del torneo a Novak Djokovic, en un duelo que quedará marcado por el cambio de época.

El joven murciano, de apenas 22 años y actual número 2 del ranking ATP, venció al serbio —séptimo del mundo y con 38 años— con un contundente 6/4, 7/6 (6/4) y 6/2, sin ceder sets, y se metió en la segunda final de su carrera en Nueva York.

El partido, más allá del resultado, fue una muestra del presente de ambos: Alcaraz, con potencia, movilidad y precisión; Djokovic, con su temple habitual, pero superado en ritmo por momentos. El segundo set fue el más parejo, pero el español lo sacó adelante en el tie-break y quebró definitivamente la resistencia del multicampeón.

Ahora, el pupilo de Juan Carlos Ferrero espera rival para la definición del domingo, que saldrá del cruce entre el número 1 del mundo, Jannik Sinner, y el canadiense Felix Auger-Aliassime (27°), que disputan la segunda semifinal desde las 20.

Si Alcaraz levanta el trofeo en el último Grand Slam del año, volverá al número uno del mundo, desbancando al italiano. El cierre de temporada ya promete emociones fuertes… y un nuevo reinado puede estar en marcha.

US Open Carlos Alcaraz Novak Djokovic
