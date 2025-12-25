Uno Santa Fe | Ovación | Cáffaro

Cáffaro: "La gente de Boca nos empuja en todos los partidos"

En sus primeros meses en La Liga Nacional con la camiseta de Boca, Francisco Cáffaro hizo un balance positivo de su adaptación, destacó el apoyo de los hinchas.

Ovación

Por Ovación

25 de diciembre 2025 · 11:19hs
Cáffaro: La gente de Boca nos empuja en todos los partidos

"Cuando tomé la decisión de venir a Boca para jugar la Liga Nacional sabía que iba a tener más participación que la que había tenido en los últimos años, pero sinceramente no creí que iba a ser tanta", reconoce Francisco Cáffaro en sus palabras iniciales.

Con la primera mitad de la temporada entrando en su recta final, el pívot se muestra conforme no solo por los minutos en cancha, sino también por el aporte al equipo: "Estoy muy contento por estar jugando, por cómo se están dando las cosas y por poder ayudar desde varios aspectos que quizás ni yo mismo pensaba que podía aportar".

Más allá del rendimiento deportivo, el interno remarca especialmente el vínculo construido con la gente de Boca, un aspecto que lo marcó desde su llegada al club: "es increíble, no deja nada que desear. La pasión que se siente es única", afirma. Incluso en la rutina diaria, asegura que ese sentimiento se percibe constantemente: "Vivo cerca del club y voy caminando, y ya desde que llegás se respira algo especial. Nunca viví ni sentí algo similar".

Cáffaro, y el factor Boca clave para el equipo

El apoyo desde las tribunas es, para Cáffaro, un factor determinante. "Más allá del resultado, la cancha siempre está llena. Alientan de principio a fin como si estuviéramos jugando una final", destaca. Y agrega: "Eso se agradece muchísimo. Quieran o no, nos ayuda en todos los partidos y nos hace sentir mucho más cómodos dentro de la cancha".

Pensando en lo que viene, el jugador de la Selección Nacional se muestra confiado en el potencial del equipo para la segunda mitad de la temporada. "Tenemos un equipazo, con mucha capacidad y mucho futuro. Estoy convencido de que podemos hacer muy buenas cosas", señala. En ese camino, considera clave terminar de ensamblar piezas y fortalecer la química del grupo, especialmente con los jugadores que se fueron sumando.

Finalmente, Cáffaro subraya la importancia de sostener la identidad de juego durante todo el partido. "Tenemos que seguir creyendo en el plan que nos propone el cuerpo técnico. A veces lo hacemos muy bien por largos momentos, pero hay minutos en los que dejamos de hacerlo y esos pasajes pueden ser decisivos", analiza. Para el pívot, mantener esa idea durante los 40 minutos será fundamental para que Boca pueda cerrar la temporada de la manera que todos desean, con la gente acompañando como siempre desde las tribunas.

Informe y fotos: Prensa Boca Juniors.

Cáffaro Boca Liga Nacional
