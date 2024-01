Al defensor Franco Calderón le indicaron que Universidad de Chile hace tiempo que no le gana a Colo Coló y sacó chapa por sus antecedentes ante Colón

Universidad de Chile busca un golpe de efecto y por eso, apostó por un recambio. No solo con el entrenador sino también con las incorporaciones. En este sentido, una de las caras nuevas es el defensor Franco Calderón, que fue presentado en las últimas horas, tras irse libre de Unión.

En sus primeros días en el vecino país, enfatizó en charla con Red Gol que la gente le hizo saber la necesidad de volver a ganarle a Colo Colo: Llo escuché, me lo dijo un nene y la verdad yo no perdí ningún clásico. Pero es el día a día, partido a partido. Cuando llega la semana de clásico se vive de diferente manera y no hay nada más lindo que ganar un clásico”.

Franco Calderón.jpg Franco Calderón sacó chapa en la Universidad de Chile sobre los clásicos. @udechile

Luego, contó sus características: “Me considero fuerte en la marca y en juego aéreo. Acá estaremos para lo que necesiten”.

Cabe destacar que en el historial que tiene en Calderón en clásicos registra 6 enfrentamientos con la camiseta de Unión, con un triunfo y cinco empates.

En el final, apuntó la necesidad de tener mentalidad para afrontar los malos momentos: "También me tocó eso, el plantel muy joven para destacar. No es fácil, es todo difícil, es todo en contra. De esas cosas se aprende, al encontrarse con estas situaciones ya sabe lo que pasa y cómo enfrentar las cosas”.