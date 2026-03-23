Cambios en la Selección Argentina: Martínez Quarta entra y Montiel baja

Balerdi fue desafectado por lesión y Scaloni convocó a Martínez Quarta. Además, Montiel no estará en la doble fecha FIFA previa al Mundial 2026.

La Selección argentina sufrió modificaciones de último momento en su convocatoria para la doble fecha FIFA . Leonardo Balerdi quedó fuera por lesión y será reemplazado por Lucas Martínez Quarta , mientras que Gonzalo Montiel también fue desafectado, generando dos bajas sensibles a semanas del Mundial.

La baja de Leonardo Balerdi fue confirmada oficialmente por la Selección argentina , que informó su desafectación por lesión . En su lugar, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió citar a Lucas Martínez Quarta , quien se suma a la nómina para afrontar los próximos compromisos internacionales.

A la salida de Balerdi se suma la ausencia de Gonzalo Montiel, quien tampoco será parte de los encuentros ante Mauritania y Zambia. Hasta el momento, no se confirmó si el lateral derecho tendrá un reemplazante o si el plantel afrontará la doble fecha con un jugador menos.

Amistosos clave antes del Mundial 2026

Los partidos frente a Mauritania y Zambia representan los últimos ensayos antes del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Qatar. En este contexto, cada convocatoria adquiere un valor determinante en la definición de la lista final.

La situación impacta directamente en la competencia interna. Por un lado, Lucas Martínez Quarta tendrá una gran oportunidad para sumar minutos y convencer al cuerpo técnico. Por el otro, la ausencia de Leonardo Balerdi, que había ganado terreno en el último tiempo, podría jugarle en contra en la recta final hacia la cita mundialista, a menos de 80 días de su inicio.