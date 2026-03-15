Capibaras XV derrotó a Yacaré en un ajustado duelo en Asunción

En el estadio Héroes de Curupaytí, Capibaras XV, la franquicia litoraleña venció a Yacaré de Paraguay por 13 a 12 por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Capibaras XV lo dio vuelta en el final y venció a Yacaré XV en Paraguay.

Por la cuarta fecha fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras consiguió recuperarse de lo que fue la caída ante Pampas, y venció a Yacaré XV en Asunción. En el estadio Héroes de Curupaytí de la capital de Paraguay, la franquicia litoraleña derrotó a la local por ajustado 13 a 12. En la escuadra anfitriona fueron titulares los santafesinoas Gonzalo Del Pazo en la primera línea, y Juan Cruz Strada como medio scrum, ambos de Santa Fe Rugby Club. En la conducida por Nicolás Galatro el Gitano Manuel Bernstein jugó en la posición de octavo.

En un final dramático, Capibaras logró una ajustada victoria por 13-12 ante Yacaré XV en el Estadio Héroes de Curupayty, en Paraguay, por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas. El triunfo visitante llegó en la última acción del partido gracias a un penal de Ignacio Dogliani, luego de haber estado en desventaja durante casi todo el encuentro.

El marcador se abrió rápidamente. A los 4 minutos, el medio scrum Juan Cruz Strada quebró la defensa rival y apoyó el primer try del partido, que fue convertido por Joaquín Lamas para poner el 7-0 inicial para el conjunto local.

Poco después, el propio Lamas tuvo dos oportunidades de ampliar la diferencia con envíos a los palos desde larga distancia, aunque no logró concretarlas.

A mitad del primer tiempo llegó una de las jugadas más destacadas del partido: Lamas interceptó un pase rival y corrió varios metros para apoyar el segundo try de Yacaré, aunque en esta ocasión falló la conversión.

La reacción de Capibaras llegó a los 28 minutos, cuando Manuel Cúneo apoyó tras un line y maul bien ejecutado por la visita. Sin embargo, Juan Bautista Baronio no pudo convertir, por lo que Yacaré se fue al descanso arriba 12-5.

En el complemento, el equipo paraguayo contó con chances para ampliar la diferencia, pero le faltó precisión. A los 4 minutos, Lamas volvió a intentar un penal lejano sin éxito. Poco después, Capibaras sufrió la amarilla de Ignacio Orsetti, sancionado tras una infracción en un scrum en ataque, pero el local no logró capitalizar esos diez minutos con superioridad numérica.

image El Colo Dogliani fue el autor de un penal en la última jugada que le dio la victoria por 13 a 12 a la franquicia litoraleña.

El partido se mantuvo cerrado y sin grandes diferencias hasta el tramo final. A los 28 minutos, Dogliani tuvo una oportunidad de descontar con un penal lejano que tampoco encontró los palos, mientras que a los 31, Valentino Quatrocci también falló su intento.

El desenlace llegó en los minutos finales. A los 33, Juan Mernes vio la tarjeta amarilla en el equipo local. Dos minutos más tarde, Lautaro Cipriani apoyó el try para Capibaras. La conversión de Dogliani pegó en uno de los postes y no entró, dejando el marcador 12-10.

Cuando parecía que Yacaré resistiría hasta el final, Capibaras tuvo una última oportunidad. En tiempo cumplido, Dogliani acertó un penal que puso a la visita 13-12 arriba, sellando una victoria agónica tras haber estado abajo en el marcador durante prácticamente todo el encuentro.

Síntesis

Yacaré XV 12- Capibaras 13

Yacaré XV: 1. Nicolas Toth, 2. Jordi Chávez, 3. Gonzalo Del Pazo, 4. Mateo Gasparotti, 5. Joaquín Domínguez, 6. Manuel Todaro, 7. Ariel Núñez, 8. Juan Mernes, 9. Juan Cruz Strada, 10. Joaquín Lamas, 11. Juan González, 12. Sebastián Urbieta, 13. Ramiro Amarilla, 14. Facundo Paiva, 15. Francisco Calello.

Ingresaron: 16. Valentino Marciali, 17. César Pérez, 18. Enrique Quinteros, 19. Lautaro González, 20. Francisco Bareiro, 21. Gonzalo Bareiro, 22. Rafael Bareiro, 23. Valentino Quatrocci. Entrenador: Ramiro Peman.

Capibaras XV: 1-Diego Correa, 2. Manuel Cuneo, 3. Lisandro Dipierri, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini (C), 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Gino Dicapua, 12. Guido Chesini, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani, 15. Francisco Lluch.

Ingresaron: 16. Bernardo Lis, 17. Jorge Onorato, 18. Ignacio Orsetti, 19. Juan Segundo Huber, 20. Basilio Cañas, 21. Juan Lovell, 22. Ignacio Dogliani, 23. Bautista Estellés. Entrenador: Nicolás Galatro.

Primer tiempo: 4‘ Try de Juan Cruz Strada convertido por Joaquín Lamas (Y), 19‘ Try de Joaquín Lamas (Y), 28‘ Try de Manuel Cuneo (P)

Resultado Parcial: Yacaré 12 – Capibaras 5

Segundo tiempo: 35‘ Try de Lautaro Cipriani (C), 38‘ Penal de Ignacio Dogliani (C)

Resultado Final: Yacaré 12 – 13 Capibaras Amonestados: ST. 7’ Ignacio Orsetti (C). ST. 33‘ Juan Mernes (Y)

Referee: Federico Solari

Estadio: Estadio Héroes de Curupayty, Luque, Paraguay