Unión empieza a tomar forma: Madelón confirmado, primeras salidas y un mercado que ya se mueve

Con la continuidad del entrenador asegurada, la dirigencia rojiblanca avanza en la planificación de la segunda parte del año. Crece la expectativa por posibles ventas y refuerzos.

Unión comenzó a ordenar las piezas de un semestre que asoma cargado de desafíos. Después de varias semanas de análisis y negociaciones, la primera gran decisión ya fue tomada: Leonardo Madelón continuará al frente del plantel profesional y será el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo.

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La confirmación llegó a través del secretario deportivo Santiago Zurbriggen y ahora solo resta la formalización definitiva del vínculo. El entrenador es esperado la próxima semana en Santa Fe para firmar un contrato por 18 meses y ponerse al frente de la pretemporada.

Con ese punto resuelto, la dirigencia empezó a avanzar sobre el resto de las decisiones que marcarán el armado del plantel para la segunda parte de la temporada.

Dos salidas confirmadas y varias incertidumbres en Unión

Dentro de las primeras determinaciones aparece la salida de Nicolás Palavecino y Emiliano Álvarez. Tanto el volante como el lateral uruguayo finalizan sus contratos el próximo 30 de junio y no forman parte de la estructura deportiva que Madelón y la secretaría técnica proyectan hacia adelante.

Por ese motivo, Unión no realizará esfuerzos económicos para extender sus vínculos y ambos dejarán la institución una vez finalizada la relación contractual.

Otro caso que genera atención es el de Cristian Tarragona. El delantero fue el máximo goleador rojiblanco durante la primera parte del año, y solicitó un permiso especial para incorporarse más tarde a los entrenamientos debido a que se encuentra de vacaciones fuera del país.

Profini, Del Blanco y otros nombres que generan expectativa en Unión

Más allá de las bajas confirmadas, el principal foco del mercado pasa por varios futbolistas que podrían dejar el club.

El caso más avanzado es el de Rafael Profini. El mediocampista tendría prácticamente acordada su transferencia al Metalist de Ucrania y todo indica que su salida podría concretarse en los próximos días.

Profini.jpg Prensa Copa Argentina

También existe incertidumbre respecto de Mateo Del Blanco, uno de los jugadores con mayor proyección del plantel y que acumula varios sondeos de diferentes mercados.

A esa lista se suman Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez y Valentín Fascendini, futbolistas que despertaron interés y cuya situación será seguida de cerca durante las próximas semanas.

Sin definiciones sobre refuerzos ni pretemporada para Unión

La reciente confirmación de Madelón también explica por qué todavía no hay demasiadas precisiones sobre otros aspectos de la planificación.

Por ahora no existen anuncios oficiales respecto al lugar donde se realizará la pretemporada ni sobre incorporaciones cerradas para el plantel profesional.

Sin embargo, hay un nombre que aparece con fuerza: Camilo Rey Domenech. El juvenil mediocampista de Boca es seguido de cerca por Unión y podría llegar a préstamo para sumar continuidad, ya que no tendría lugar en la consideración del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

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Mientras tanto, el resto del plantel está citado para iniciar los trabajos bajo las órdenes de Madelón, quien comenzará a delinear las prioridades futbolísticas y los puestos que considera necesario reforzar.

Con el entrenador confirmado y varias decisiones ya tomadas, Unión empezó a construir el segundo semestre. Ahora llegará el momento de definir qué jugadores se quedan, cuáles se van y quiénes serán los elegidos para potenciar un proyecto que ya tiene a su conductor asegurado.