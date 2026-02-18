Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

"Vamos a tratar de jugar mucho" señaló Nicolás Galatro, head coach de Capibaras XV que el sábado debutará frente a Peñarol en el Hipódromo de Rosario

18 de febrero 2026 · 08:51hs
Nicolás Galatro es el head coach de Capibaras XV.

El próximo sábado 21 de febrero, desde las 20.30, las cartas se pondrán sobre la mesa. Capibaras XV comenzará a transitar su primera temporada en el Súper Rugby Américas y lo hará con un plantel con experiencia y juventud. El debut será frente a Peñarol de Montevideo en el Hipódromo de Rosario, y con el arbitraje del rosarino Damián Schneider. El head coach de la franquicia litoraleña es Nicolás Galatro quien se refirió al presente del equipo y las expectativas.

Nicolás Galatro: el head coach litoraleño

Nacido en Buenos Aires, con formación en Olivos Rugby Club en Buenos Aires, con pasado como jugador en el rugby de Italia, cerró su carrera como jugador en Duendes, Rosario. Allí estableció su familia y tras su tardío retiro como entrenador (a los 40 años), se volcó a entrenar.

Dirigió la franquicia colombiana Cafeteros Pro que compitió en la Superliga Americana de Rugby en 2022 y luego, desde su creación, condujo a Dogos XV, con quien jugó las tres finales del Súper Rugby Américas, ganando la segunda, en 2024. Trabajó también en 2023 con Argentina XV y en noviembre del año pasado se convirtió en el primer entrenador de Capibaras XV, la franquicia del Litoral Argentino. Así, con enorme alegría, regresa definitivamente a Rosario donde estará cerca de sus hijos.

-¿Cuál es el objetivo de la franquicia para este Súper Rugby Américas 2026?

-El primer objetivo es desarrollar jugadores; en base a ese desarrollo tratar de ser lo más competitivos posible.

-¿Cómo llega el equipo al comienzo del torneo?

-(Estamos) tratando de amalgamarnos. Todavía estamos tratando de coordinar los movimientos pero tenemos muy buenos jugadores y creemos que lo vamos a lograr.

-¿Qué podemos esperar del equipo en este torneo?

-Vamos a tratar de jugar mucho. La idea es correr mucho con la pelota y respetar la historia de la región.

image
El entrenador de la franquicia litorale&ntilde;a recibiendo a uno de los coaches de Los Pumas.

-¿Quién será el gran rival de Capibaras XV este año?

-Todos. Somos la franquicia nueva así que todos los equipos van a ser muy difíciles.

-¿Cuáles son los puntos fuertes de tu equipo?

- Crea que un poco la idea de juego, lo de correr con la pelota, tratar de hacer un rugby muy dinámico. Creo que vamos a tener buenas formaciones fijas y a partir de ahí, crear…

-¿Cómo ves el crecimiento del Súper Rugby Américas a lo largo de los años?

-Enorme. Cada año está mejor, está más lindo, más divertido y más difícil.

