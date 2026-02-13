Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut. Este viernes jugarán un amistoso con Los Pumitas en Sauce Viejo

El rugby entrerriano vivió una jornada especial con la presentación oficial de Capibaras XV, el nuevo equipo que comenzará a escribir su propia historia en la provincia y en la región. El acto se desarrolló en Casa Mesopotamia (Av. José Manuel Estrada 1862, Paraná) y significó la puesta en escena formal del plantel, los jugadores y el cuerpo técnico de un proyecto que genera expectativas y entusiasmo en el ambiente ovalado. Formarán parte por primera vez del Súper Rugby Américas.

La actividad contó con la presencia de referentes del rugby de Entre Ríos, dirigentes, allegados y autoridades municipales y provinciales que acompañaron el lanzamiento. Entre ellos estuvo presente el gobernador Rogelio Frigerio, quien respaldó esta iniciativa deportiva que busca consolidar una representación regional de alto nivel.

También se encontraban presentes la intendenta Rosario Romero, Martín Cipriani presidente de la UER, Enrique Patrizi presidente de la USR, Carlos Fertonani responsable de Santa Fe Producciones y Gabriel Bourdín por Litoral Rugby.

image El equipo litoraleño junto a las autoridades en su presentación en sociedad en Entre Ríos.

Durante la rueda de prensa se brindaron detalles sobre la competencia que comenzará en los próximos días y que tendrá a varios jugadores entrerrianos formando parte del nuevo plantel.

El equipo iniciará la pretemporada este domingo, con la mirada puesta en el debut absoluto frente a Peñarol, último campeón de la temporada 2025. El encuentro ante el Carbonero se disputará el sábado 21 de febrero en Rosario y marcará el primer paso competitivo de la franquicia.

Fuerte impronta regional

Uno de los aspectos más destacados de Capibaras XV es su marcada identidad regional. Apenas cuatro jugadores no pertenecen a clubes del Litoral, mientras que los otros 39 representan a 15 instituciones de la región, lo que refuerza el carácter integrador del proyecto.

El club con mayor presencia es Jockey de Rosario, con nueve jugadores. Le siguen Estudiantes de Paraná, Duendes y Atlético del Rosario, con cinco cada uno. Tilcara aporta tres representantes, mientras que Paraná Rowing y CRAI cuentan con dos jugadores. Con un integrante cada uno aparecen Santa Fe Rugby, Universitario de Santa Fe, Cha Roga, Los Caranchos, Logaritmo, Universitario de Rosario, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Tala, Jockey de Villa María, Liceo de Mendoza y San Juan Rugby Club.

image El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, acompañó la presentación en la vecina capital provincial.

Esta diversidad institucional no solo refleja la amplitud geográfica del proyecto, sino también la intención de consolidar un seleccionado competitivo con base en el talento del Litoral y el interior del país.

Capibaras se presenta en Santa Fe Rugby

La franquicia litoraleña Capibaras XV se prepara para afrontar el segundo y último compromiso previo al debut en la competencia organizada por Sudamérica Rugby. Será un entrenamiento conjunto con el seleccionado nacional M20 Los Pumitas.

El choque está previsto para el viernes 13, a las 19, en las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo, que aprovechará para dejar inaugurada la iluminación en su cancha principal. Sin dudas, un paso más que trascendente en la vida institucional y deportiva de la entidad Tricolor.

El plantel que se encuentra disponible para jugar en Sauce Viejo

-Fowards: Diego Correa, Juan Ignacio Rodríguez, Jorge Onorato, Martín Vaca, Bernardo Lis, Enzo Avaca, Ignacio Orsetti, Lisandro Dipierri, Lucas Bur, Lorenzo Colidio, Agustín Ponzio, Ignacio Gallo, Juan Huber, Ignacio Gandini, Manuel Berstein, Felipe Villagrán, Jerónimo Gómez Vara, Bautista Grenón, Ignacio Gómez y Federico Cescut.

-Backs: Juan Lovell, Alejo Sugasti, Juan Baronio, Ignacio Dogliani, Martiniano Aime, Lautaro Cipriani, Mateo Baroli, Guido Chesini, Bruno Heit, Bautista Estellés, Gino Dicapua, Franco Rossetto, Tomás Sigura y Valentino González Ansaldi.