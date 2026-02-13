El fenómeno Therian pisa fuerte en Santa Fe y suma juntadas en toda la provincia

La tendencia que creció en redes sociales llegará a territorio santafesino con encuentros en distintas ciudades la provincia este fin de semana. Proponen espacios de expresión, comunidad y respeto, en plazas y espacios públicos.

El fenómeno therian , una tendencia que ganó visibilidad en redes sociales en los últimos meses, comenzó a replicarse en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe con convocatorias presenciales impulsadas principalmente por adolescentes y jóvenes . Durante este fin de semana y los próximos días habrá encuentros en plazas y espacios públicos bajo consignas vinculadas a la conexión con la naturaleza , la identidad y la comunidad .

En la ciudad de Santa Fe , se anunció la primera juntada therian para este viernes 14 de febrero, de 15 a 18.30, en la zona del Puerto. La convocatoria circuló por redes sociales y está dirigida a personas que se identifican con esta corriente. El encuentro se presenta como un espacio “libre de juicios”, orientado a compartir experiencias y visibilizar esta forma de autoidentificación.

Tostado, Recreo y Reconquista también se suman

En el norte provincial, Tostado será sede de la denominada “Juntada Therian Tostadense”, prevista para el sábado 14 de febrero a las 18 en Plaza 25 de Mayo. Según la difusión realizada en redes, el encuentro incluirá charlas, momentos de conexión, fotos, expresión corporal y el tradicional mate compartido. La consigna invita a “traer energía y ganas de compartir”.

Por su parte, en Recreo, la convocatoria tendrá lugar el miércoles 18 de febrero a las 17 en Plaza San Martín. Allí se plantea bajo los ejes de conexión, naturaleza y comunidad, con énfasis en el respeto mutuo y el cuidado del entorno.

En Reconquista, un grupo de jóvenes organizó lo que definieron como la primera juntada therian local. Será el sábado 14 de febrero a las 16.30 en Plaza 25 de Mayo. La propuesta generó curiosidad y debate en redes sociales y fue difundida con la consigna: “Vení sin vergüenza y formaremos una comunidad”.

Sunchales, otro punto de encuentro

En Sunchales, la actividad está prevista para el miércoles 18 de febrero a las 17 en Plaza Libertad. La invitación retoma los conceptos que se repiten en otras ciudades: expresión libre, identidad, comunidad y vínculo con la naturaleza. Se trata de uno de los primeros encuentros de este tipo en el centro-oeste santafesino.

Si bien no existe una organización formal ni estimaciones de asistencia, las convocatorias se enmarcan en nuevas expresiones culturales contemporáneas que encuentran en el espacio público un ámbito de reunión y pertenencia.

¿Qué es un “therian”?

El término therian proviene de la palabra therianthropy (teriantropía) y se utiliza para describir a personas que se identifican, de manera simbólica, espiritual o psicológica, con animales no humanos. Esta identificación no implica una creencia literal en una transformación física, sino una conexión profunda con determinados rasgos o comportamientos asociados al mundo animal.

Dentro de la comunidad therian conviven distintas interpretaciones: algunas personas lo viven como una experiencia espiritual y otras como una identidad emocional o psicológica. En la mayoría de los casos, se trata de una autoidentificación personal que encuentra en redes sociales y encuentros presenciales un espacio de expresión y contención.

Las juntadas therian en Santa Fe y otras localidades suelen desarrollarse de manera pacífica, con foco en la creación de comunidad, el respeto mutuo y la libre expresión corporal, consolidando una tendencia juvenil que comienza a ganar presencia también en el territorio santafesino.