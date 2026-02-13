Regatas de Santa Fe se subió al podio en tierras sanjuaninas

Regatas de Santa Fe finalizó entre los tres mejores de la Liga Federal que se disputó en San Juan y se volvió con el corazón lleno

Llegó a su fin la Liga Federal 2026 en el cual El Tala de San Francisco se consagró campeón en la rama femenina , mientras que Regatas de Santa Fe completó el podio. La competencia se disputó desde el 3 de febrero con la participación de 26 equipos masculinos y 22 femeninos. Se jugaron más de 200 partidos con acción en el Estadio Aldo Cantoni y las tres del Velódromo, además de UPCN que se sumó para la jornada final.

En las definiciones de los terceros puestos, Regatas derrotó a UPCN por 3 a 1 para subirse al podio, mientras que Pescadores se quedó con un buen partido contra Racing de La Pampa en tie break para quedar tercero.Luego fue el turno de las finales. En primer lugar, El Tala remontó un partido increíble contra Citta (llegó a perder 16-8 el cuarto set y lo dio vuelta) y se consagró campeón en el Aldo Cantoni. Luego, Once Unidos redondeó unos Play Off inolvidables y venció 3 a 0 a SR Vóley para una fiesta interminable en San Juan.

Regatas de Santa Fe cerró de muy buena manera su participación en la competencia organizada por la FeVA al derrotar en el cotejo decisivo a UPCN de San Juan por 3 a 1 en el estadio Aldo Cantoni de la capital sanjuanina y con los arbitrajes de Sofía Larraya y Victoria García. Los parciales a favor de la entidad lagunera fueron 25-22, 21-25, 25-22 y 25-19.

Regatas de Santa Fe vuelve a casa entre los tres mejores y con el corazón lleno. Se terminó una Liga Federal inolvidable y Regatas se subió al podio. Este tercer puesto es mucho más que un resultado deportivo, ya que es el premio a no bajar los brazos nunca, a la entrega total y al amor por los colores verde y oro.

La escuadra lagunera superó por 3 a 1 a Obras de San Juan y finalizó en la tercera posición.

Hay que destacar la labor de las chicas por la garra, el talento y la unión. Son el orgullo del club santafesino. Mención especial para Florencia Delfino y su cuerpo técnico por el trabajo incansable, la estrategia y por guiar a este grupo humano. No menos importante fueron las familias por los kilómetros, el aguante y por estar siempre. El apoyo del club fue fundamental, porque nada sería posible.

El plantel de Regatas de Santa Fe que jugó en San Juan estuvo integrado por las siguientes jugadoras: Malena Sorba y Trinidad Robineau (armadoras); Cecilia Vicino y Catalona Bellone (Líberos); Santina Montesano e Indra Rizzi (Opuestas); Agustina Marotte, Candela Gancedo, Sarah Müller y Lucia Giménez (Centrales); Carolina Wetzel, Ailen Sorba, Milagros Mecoli y Laura Kiener (Puntas). Entrenadora: Florencia Delfino; preparador físico: Tadeo Vanstrate.

Posiciones finales rama femenina

1° El Tala de San Francisco

2° Citta de Villa Constitución

3° Regatas de Santa Fe

4° UPCN

5° Círculo Policial

6° Liniers

7° UNSJ

8° Gremio

9° Once Unidos

10° Obras de San Juan