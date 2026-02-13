Atlético de Rafaela inicia una nueva ilusión ante Almagro en el Nuevo Monumental

Atlético de Rafaela recibirá desde las 21 a Almagro, en el Nuevo Monumental, en el partido que marcará su regreso a la Primera Nacional.

El regreso más esperado ya es una realidad. Esta noche, Atlético de Rafaela volverá a competir en la Primera Nacional cuando reciba a Almagro por la primera fecha de la Zona B. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Monumental de barrio Alberdi y marcará el retorno de La Crema a la segunda categoría del fútbol argentino tras un año en el Federal A.

La presente nota, con otra redacción, tiene como fuente el diario La Opinión de Rafaela, que reflejó la expectativa que se vive en la ciudad por este estreno oficial.

Vuelve la ilusión a Alberdi

El equipo dirigido por Iván Juárez afronta el debut con energías renovadas y la clara intención de comenzar el torneo sumando de a tres ante su público. La expectativa es alta en barrio Alberdi, donde el conjunto albiceleste buscará ser protagonista en una temporada que asoma exigente.

Uno de los grandes pilares para sostener una campaña sólida será la fortaleza como local. Atlético acumula más de un año sin derrotas en el Monumental: la última caída fue en septiembre de 2024 ante Chaco For Ever por 1-0, en el que fue justamente el debut de Juárez como entrenador. Desde entonces, el balance en casa es contundente: 16 victorias y 5 empates, un antecedente que alimenta la confianza para este nuevo desafío.

El rival de Atlético de Rafaela y el contexto

El Tricolor, ahora conducido por Gabriel Gómez, viene de temporadas irregulares en la categoría y apostó a la experiencia para reencauzar su rumbo. Sin embargo, en los amistosos de pretemporada no logró ganar ni convertir goles, mostrando algunas dificultades en ofensiva.

El historial entre ambos refleja una paridad absoluta: en 23 enfrentamientos, Atlético ganó 10, Almagro 10 y empataron en tres ocasiones. En el Monumental, la Crema se impuso seis veces, igualaron en dos y los de Capital Federal festejaron en dos oportunidades.

Posibles formaciones de Atlético de Rafaela y Almagro

Juárez no confirmó el once inicial, aunque mantendría la base que utilizó durante los amistosos. Para este debut no podrá contar con Leonardo Flores ni Ciro Leineker, ambos con molestias musculares.

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Facundo Soloa, Juan Capurro; Agustín Obando, Ijiel Protti o Martiniano Moreno y Mauro Quiroga. DT: Iván Juárez.

Almagro: Emiliano González; Gonzalo Asís, Matías Cortave, Julián Vitale, Enzo Silcan; Pablo Palacio, Julián Marchiori, Santiago Úbeda y Enzo Martínez; Franco Bustamante; Óscar Belinetz. DT: Gabriel Gómez.

Datos del partido

Hora: 21.00

Estadio: Monumental, barrio Alberdi

Árbitro: Felipe Viola

Asistentes: Federico Cano y Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

TV: LPF Play

Atlético pone primera en su regreso a la Primera Nacional. El Monumental será escenario de una noche cargada de emoción, donde la ilusión volverá a rodar junto a la pelota y el sueño del protagonismo comenzará a escribirse desde el primer minuto.

Toda la primera fecha de la Primera Nacional

Viernes 13/02: 17.00hs San Miguel vs Central Norte, 21.30hs Godoy Cruz vs Bolivar, 22.00hs Gimnasia y Tiro vs Colegiales.

Sábado 14/02: 17.00hs All Boys vs Mitre SdE, Morón vs Defensores de Belgrano, San Telmo vs Ferro, Acasuso vs Chaco For Ever, 18.00hs Agropecuario vs Maipú, 19.00hs Tristán Suárez vs Temperley, 20.00hs Colón vs Dep. Madryn.

Domingo 15/02: 17.00hs Güemes (SdE) vs Chicago, Chacarita vs San Martín San Juan, 17.30hs Los Andes vs Alte. Brown, 19.00hs Racing Córdoba vs Estudiantes Bs. As, San Martín Tucumán vs Patronato.

Lunes 16/02: 17.00hs Atlanta vs Quilmes, Gimnasia Jujuy vs Midland