La Cámara de Diputados aprobó en general por 149 contra 100 votos el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de punibilidad.
Cómo votaron los diputados santafesinos el Régimen Penal Juvenil
13 de febrero 2026 · 09:29hs
La iniciativa fue respaldado por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo y fue rechazada por el peronismo, y la izquierda.
De los 19 diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, 13 votaron a favor de la reforma a la ley Penal Juvenil y 6 en contra.
A favor
- Roció Bonacci
- Alejandro Bongiovanni
- Romina Diez
- Nicolás Mayoraz
- Juan Pablo Montenegro
- José Núñez
- Agustín Pellegrini
- Valentina Ravera
- Verónica Razzini
- Yamile Tomassoni
- Pablo Farías
- Esteban Paulón
- Gisela Scaglia
En contra
- Alejandrina Borgatta
- Florencia Carignano
- Diego Giuliano
- German Martinez
- Agustín Rossi
- Caren Tepp
