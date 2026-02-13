Cómo votaron los diputados santafesinos el Régimen Penal Juvenil Diputados aprobó en general por 149 contra 100 votos el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de punibilidad. Cómo fue el voto de los santafesinos 13 de febrero 2026 · 09:29hs

gentileza Así quedó la votación

La Cámara de Diputados aprobó en general por 149 contra 100 votos el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de punibilidad.

La iniciativa fue respaldado por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo y fue rechazada por el peronismo, y la izquierda.

De los 19 diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, 13 votaron a favor de la reforma a la ley Penal Juvenil y 6 en contra. A favor Roció Bonacci

Alejandro Bongiovanni

Romina Diez

Nicolás Mayoraz

Juan Pablo Montenegro

José Núñez

Agustín Pellegrini

Valentina Ravera

Verónica Razzini

Yamile Tomassoni

Pablo Farías

Esteban Paulón

Gisela Scaglia En contra Alejandrina Borgatta

Florencia Carignano

Diego Giuliano

German Martinez

Agustín Rossi

Caren Tepp