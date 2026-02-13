Uno Santa Fe | Santa Fe | Régimen Penal Juvenil

Cómo votaron los diputados santafesinos el Régimen Penal Juvenil

Diputados aprobó en general por 149 contra 100 votos el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de punibilidad. Cómo fue el voto de los santafesinos

13 de febrero 2026 · 09:29hs
Así quedó la votación

Así quedó la votación

La Cámara de Diputados aprobó en general por 149 contra 100 votos el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de punibilidad.

La iniciativa fue respaldado por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo y fue rechazada por el peronismo, y la izquierda.

De los 19 diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, 13 votaron a favor de la reforma a la ley Penal Juvenil y 6 en contra.

A favor

  • Roció Bonacci
  • Alejandro Bongiovanni
  • Romina Diez
  • Nicolás Mayoraz
  • Juan Pablo Montenegro
  • José Núñez
  • Agustín Pellegrini
  • Valentina Ravera
  • Verónica Razzini
  • Yamile Tomassoni
  • Pablo Farías
  • Esteban Paulón
  • Gisela Scaglia

En contra

  • Alejandrina Borgatta
  • Florencia Carignano
  • Diego Giuliano
  • German Martinez
  • Agustín Rossi
  • Caren Tepp

• LEER MÁS: La madre de Jeremías Monzón presenció el debate por la baja de la imputabilidad a 14 años: "Será un legado de nuestros hijos"

