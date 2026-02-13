Maxi Manduca debuta como juez principal en la Primera Nacional

El árbitro de la Liga Santafesina de Fútbol, Maximiliano Manduca, será el juez principal del choque entre All Boys y Mitre de Santiago del Estero

Nacido en Santa Fe, y forjado en la Liga Santafesina de Fútbol, Maximiliano Manduca es uno de los árbitros jóvenes con mayor proyección en el país. Su historia mezcla pasión por el fútbol, vocación de servicio y un fuerte compromiso con su comunidad. El destacado árbitro de nuestra capital fue designado para dirigir un partido de la Primera B este fin de semana.

Sin dudas que es motivo de orgullo para todo el ambiente liguista por el gran paso que dio Maximiliano Manduca. Significa el progreso de su carrera arbitral como juez nacional. El árbitro del fútbol local fue designado como máxima autoridad para uno de los encuentros de la Segunda División de la Argentina.

El Colegio de Árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones para lo que será la primera fecha del campeonato del Nacional y allí apareció como juez principal Maximiliano Manduca, nacido en Santa Fe y surgido del referato de la Liga Santafesina.

El juego en el que tendrá la tarea de impartir justicia será el que animen All Boys y Mitre de Santiago del Estero, por la Zona A, el sábado a las 17 en el estadio Islas Malvinas del barrio de Floresta, Capital Federal. Manduca estará secundado por Mario Bardina y Gonzalo Roldán, mientras que Lautaro Castagnola será el cuarto árbitro.