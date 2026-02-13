Uno Santa Fe | Ovación | juez

Maxi Manduca debuta como juez principal en la Primera Nacional

El árbitro de la Liga Santafesina de Fútbol, Maximiliano Manduca, será el juez principal del choque entre All Boys y Mitre de Santiago del Estero

Ovación

Por Ovación

13 de febrero 2026 · 09:30hs
Manduca debuta como juez principal en la Primera Nacional.

Manduca debuta como juez principal en la Primera Nacional.

Nacido en Santa Fe, y forjado en la Liga Santafesina de Fútbol, Maximiliano Manduca es uno de los árbitros jóvenes con mayor proyección en el país. Su historia mezcla pasión por el fútbol, vocación de servicio y un fuerte compromiso con su comunidad. El destacado árbitro de nuestra capital fue designado para dirigir un partido de la Primera B este fin de semana.

Maxi Manduca dirigirá en la Primera B Nacional

Sin dudas que es motivo de orgullo para todo el ambiente liguista por el gran paso que dio Maximiliano Manduca. Significa el progreso de su carrera arbitral como juez nacional. El árbitro del fútbol local fue designado como máxima autoridad para uno de los encuentros de la Segunda División de la Argentina.

El Colegio de Árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones para lo que será la primera fecha del campeonato del Nacional y allí apareció como juez principal Maximiliano Manduca, nacido en Santa Fe y surgido del referato de la Liga Santafesina.

El juego en el que tendrá la tarea de impartir justicia será el que animen All Boys y Mitre de Santiago del Estero, por la Zona A, el sábado a las 17 en el estadio Islas Malvinas del barrio de Floresta, Capital Federal. Manduca estará secundado por Mario Bardina y Gonzalo Roldán, mientras que Lautaro Castagnola será el cuarto árbitro.

juez Primera Nacional Liga Santafesina de Fútbol
Noticias relacionadas
Seis equipos del ascenso de Liga Santafesina se enfrentarán en un torneo de pretemporada.

Se pone en marcha el Torneo Preparatorio Ciudad de Santa Fe

atletico de rafaela inicia una nueva ilusion ante almagro en el nuevo monumental

Atlético de Rafaela inicia una nueva ilusión ante Almagro en el Nuevo Monumental

Gonzalo Quesada, el ex jugador de Los Pumas que dirige Italia, podría darle una alegría al seleccionado albiceleste

Seis Naciones: Un triunfo de Italia podría beneficiar a Los Pumas

deportivo madryn pone la mira de lleno en su visita a colon

Deportivo Madryn pone la mira de lleno en su visita a Colón

Lo último

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Último Momento
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Ezequiel Medrán, el que más condicionado arranca en el nuevo Colón

Ezequiel Medrán, el que más condicionado arranca en el nuevo Colón

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Seguimos avanzando hacia una Argentina más libre y segura

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Seguimos avanzando hacia una Argentina más libre y segura"

Ovación
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Deportivo Madryn pone la mira de lleno en su visita a Colón

Deportivo Madryn pone la mira de lleno en su visita a Colón

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus