Las Leonas sumaron su tercer triunfo en Hobart

El seleccionado femenino de hockey Las Leonas, consiguió vencer a Irlanda por 2 a 1 con goles de Majo Granatto y Agus Gorze en la FIH Pro League

13 de febrero 2026 · 09:06hs
El conjunto nacional venció a Irlanda por 2 a 1 con goles de Majo Granatto y Agustina Gorzelany.

Otra victoria para Las Leonas. Argentina lo dio vuelta y venció a Irlanda por 2 a 1. Así sumó su tercer triunfo consecutivo en esta ventana de la FIH Pro League que se desarrolla en Australia. Las dirigidas por Fernando Ferrara el sábado 14 a las 3.30 de la madrugada se enfrentarán al local para cerrar una gira que hasta el momento viene siendo satisfactoria.

Las Leonas festejaron ante Irlanda en Hobart

Las Leonas consiguieron una nueva victoria en la ventana de la FIH Pro League al superar por 2 a 1 a Irlanda en el Tasmania Hockey Centre de Hobart. Los goles del seleccionado argentino fueron convertidos por María José Granatto y Agustina Gorzelany.

En el comienzo del encuentro, Irlanda logró abrir el marcador a través de un córner corto ejecutado por Michelle Carey. Lejos de ceder terreno, Argentina mantuvo la presión alta y consiguió la igualdad rápidamente: María José Granatto controló la bocha dentro del área, giró y con un potente remate de revés estampó el 1 a 1. El segundo cuarto encontró a ambos equipos con oportunidades desde el fijo, pero ninguno logró quebrar la paridad antes del descanso.

Tras el entretiempo, Argentina salió decidida a buscar el partido y atacó con insistencia. La recompensa llegó de la mano de Juana Castellaro —quien en este encuentro alcanzó los 50 partidos internacionales—, al generar un córner corto que Agustina Gorzelany capitalizó para revertir el resultado.

En los últimos 15 minutos, el dominio argentino se mantuvo. A los pocos segundos de reiniciado el juego, una combinación en ataque entre Sofía Cairo y Victoria Miranda derivó en una falta y un nuevo fijo para Argentina. La jugada preparada entre Valentina Raposo y Gorzelany no logró destino de red, pero el equipo continuó asfixiando la salida rival y controlando el juego. Los minutos pasaron, el marcador no sufrió modificaciones y las Leonas cosecharon un nuevo triunfo.

El seleccionado cerrará su participación en la ventana de Hobart este sábado 14 de febrero a las 03:30 hs (hora argentina) cuando enfrente al conjunto local, Australia. El encuentro se podrá ver por ESPN 2 y Disney+ (Plan Premium).

