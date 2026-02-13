Uno Santa Fe | Ovación | Torneo

Se pone en marcha el Torneo Preparatorio Ciudad de Santa Fe

El Torneo preparatorio de verano Ciudad de Santa Fe, tiene en disputa la copa Sol Naciente, se larga este sábado 14 de febrero y cuenta con el respaldo de la Liga Santafesina

Ovación

Por Ovación

13 de febrero 2026 · 09:50hs
Seis equipos del ascenso de Liga Santafesina se enfrentarán en un torneo de pretemporada.

El Torneo Preparatorio de Verano Ciudad de Santa Fe en el cual está en disputa la Copa Sol Naciente comenzará este fin de semana. Será este sábado 14 de febrero de 2026 cuando se jueguen las tres jornadas programadas por la primera fecha. La competencia cuenta con el respaldo de la Liga Santafesina de Fútbol.

En cancha de Pucará de barrio Transporte, el Cacique recibirá a Nuevo Horizonte, en reserva a partir de las 15, y desde las 17 en Primera. En el Club Vuelta del Paraguayo, Defensores de Alto Verde será local de Los Canarios de barrio Los Troncos. En tanto, por el interzonal, en Ángel Gallardo, San Cristóbal será anfitrión de Loyola, a las 17 en reserva y las 19 en primera.

Los partidos serán dirigidos por árbitros de Liga Santafesina de Fútbol, estando en vigencia el Protocolo y reglamento de la misma. La entrada tiene un valor único de 5000 pesos en todos los estadios.

Programación Copa Sol Naciente

Fecha 1 (14 de febrero)

Zona 1: Pucará vs. Nuevo Horizonte

Zona 2: Defensores de Alto Verde vs. Los Canarios

Interzonal: San Cristóbal vs. Loyola

Fecha 2 (20 y 21 de febrero):

Zona 1: Nuevo Horizonte vs. Loyola

Zona 2: Los Canarios vs. San Cristóbal

Interzonal: Defensores de Alto Verde vs. Pucará

Fecha 3 (27 y 28 de febrero):

Zona 1: Loyola vs. Pucará

Zona 2: San Cristóbal vs. Defensores de Alto Verde

Interzonal: Nuevo Horizonte vs. Los Canarios

Torneo Santa Fe Liga Santafesina
