Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

En Casa de Gobierno de Santa Fe se realizó la presentación oficial de la franquicia del Litoral, Capibaras XV, que jugará el Súper Rugby Américas 2026

El rugby del Litoral vivió este lunes un hecho histórico con la presentación de la franquicia que competirá en el Súper Rugby Américas 2026: Capibaras XV . El acto se concreto este lunes en el salón Blanco de Casa de Gobierno de Santa Fe y reunió a autoridades políticas y deportivas de toda la región.

La iniciativa involucra a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos , que unirán esfuerzos para conformar el cuarto combinado argentino de la competencia. De esta manera, la franquicia Litoral se sumará a Dogos XV (Córdoba), Pampas (Buenos Aires) y Tarucas (NOA), y enfrentará a equipos de Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil.

Se presentó Capibaras XV en Santa Fe

La presentación fue encabezada por los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Carlos Fertonani por Santa Fe Producciones; el tesorero de la Unión Argentina de Rugby, el rosarino Matías Gorosito; la ministra de desarrollo, Victoria Tejeda; Rubén González Fresneda, presidente de la Unión de Rugby de Rosario; el ex Puma, Leo Senatore; y Daniel Di Lena, vicepresidente de la Lotería de Santa Fe.

El evento también contó con la presencia del intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby; Martín Cipriani, presidente de la Unión Entrerriana de Rugby; los ex presidentes de la USR, Pedro Benet y Esteban Fainberg; dirigentes y jugadores de clubes locales, y aquellos que han estado jugando en otras franquicias esta competencia organizada por Sudamérica Rugby.

presentación Capibara XV 1 El gobernador Maximiliano Pullaro estuvo en la presentación de Capibaras XV, la franquicia litoraleña que competirá en el Súper Rugby Américas.

Matías Gorosito tesorero de la UAR expresó que "este es un momento importante para el rugby de la región, que marca un antes y un después. Celebramos la presentación de la franquicia de Litoral que es un proyecto que nos llena de orgullo. Todos los clubes, todas las uniones, los gobiernos y las intendencias, hicieron posible esto. También a Santa Fe Producciones que fue clave en la concreción de esta realidad". Agregó que "Estamos trabajando en la elección del staff y los jugadores. Es una evolución natural, que nos permitirá crecer y formar personas. Juntos vamos a hacer que sea un éxito".

Por su parte, Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones consignó que "acá estamos haciendo un lanzamiento, y en octubre estaremos informando los entrenadores y los jugadores. Esto es producto de todo lo que se ha hecho. El rugby es lo que nos convoca hoy. Esta franquicia no es casualidad, es trabajo. Demostramos que podíamos,

"Tenemos un torneo que es un ejemplo. Nos sentíamos en deuda porque otras regiones iban teniendo su franquicia, y nosotros no. El objetivo es que quienes se proyecten, puedan llegar a Los Pumas. Es producto del trabajo público-privado. Quiero agradecer al gobernador Pullaro y su grupo de trabajo por la confianza que nos da y que podamos hacer realidad este sueño. Es un desafío en lo económico y en lo empresarial. Gente que apuesta a nuestra región. Carlos Gonellla, Carlos Araujo, Gabriel Bourdín, son empresarios de la región que apuestan por la franquicia. Entre todos vamos a hacer realidad este sueño" resaltó el factótum de la franquicia litoraleña.

presentación Capibara XV 2

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, resaltó que "juntos somos siempre más fuerte. El rugby en Entre Ríos tiene una gran tradición. Parte de nuestra responsabilidad como gobernadores es fomentar el deporte. Es un orgullo poder estar en esta presentación de un equipo de rugby, que lógicamente apoyamos y respaldamos".

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, destacó que "para ser grande a nuestra provincia y nuestra región, apoyamos con mucha fuerza la práctica de diferentes disciplinas deportivas. El estado tiene que estar acompañando para que los valores del deporte se puedan volcar a la sociedad. Unimos historia, tradición, que han hecho nuestras provincias, y hoy lo hacemos en el rugby y en el deporte. Le vamos a poner todo el respaldo para que tengamos un gran equipo, porque todos queremos ganar".

Detalles de la franquicia Capibaras XV

El nombre definitivo de la franquicia, el diseño de la indumentaria, el cuerpo técnico y la distribución de los partidos entre las tres capitales se encuentran en proceso de definición. El proyecto cuenta con el respaldo de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, celebró la incorporación: “Tener una cuarta franquicia argentina en el Súper Rugby Américas a partir de 2026 refleja la importancia y el crecimiento sostenido del deporte en el país y abre nuevas oportunidades para más jugadores. Este desarrollo fortalece no solo a la Argentina, sino también al rugby de toda la región”.

El calendario de la próxima temporada prevé 14 rondas de fase regular, más semifinales y final, para un total de 59 partidos. Con ocho equipos en competencia, no habrá fechas libres y cada fin de semana se disputarán cuatro encuentros. El torneo mantendrá su ventana tradicional: de mediados de febrero a mediados de junio.

Con esta incorporación, el Litoral se consolida como un actor central en el desarrollo del rugby profesional sudamericano y el Gobierno de Santa Fe refuerza su compromiso con el crecimiento del deporte en la región.