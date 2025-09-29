Uno Santa Fe | Ovación | Barracas Central

Barracas Central no pudo con Belgrano y Unión sigue como único líder de la zona A

Belgrano y Barracas Central empataron 1-1 por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, en un partido envuelto en polémica

29 de septiembre 2025 · 17:57hs
Belgrano y Barracas Central empataron 1-1 por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, en un partido envuelto en polémica. Jonathan Candía puso en ventaja al local, pero Franco Jara lo igualó en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Al equipo de Ricardo Zielinski le anularon un dudoso gol de Nicolás Fernández por una supuesta falta de Franco Jara. Barracas logró abrir el marcador a los 16 minutos del primer tiempo con un gran remate de su delantero Jonathan Candía que definió cruzado para poner el 1-0.

Tras el gol de Barracas, Belgrano tomó la pelota y trató de lastimar el arco bien defendido por Marcos Ledesma.

Sobre el final de la primera parte, el Pirata logró el empate con un remate de Nicolás Fernández, pero el árbitro Andrés Gareano, en conjunto con el VAR, decidieron anular el gol por una supuesta falta de Jara.

En la segunda parte Belgrano comenzó siendo mejor que su rival y llegó al empate a los cuatro minutos de la misma cuando tras un gran pase de Adrián Sporle, Franco Jara empujó la pelota e igualó el partido.

Tras el gol, Belgrano siguió siendo mejor que el local generando varias chances, pero topándose con Marcos Ledesma que tuvo grandes atajadas.

Belgrano, que quedó décimo en la zona A con 13 puntos, jugará el clásico ante Talleres en la próxima jornada. Por su parte, Barracas no pudo subirse a la punta y quedó segundo detrás de Unión. Jugará en la fecha 11 ante Estudiantes.

El resumen de Barracas Central y Belgrano

Embed - EL GUAPO Y EL PIRATA IGUALARON EN BARRACAS CON POLÉMICA | Barracas Central 1-1 Belgrano | RESUMEN

