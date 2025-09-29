Uno Santa Fe | Unión | Unión

Las chicas de Unión tendrían día y hora para recibir a Lanús en la ida de la final por el ascenso

El camino de Unión en la Primera B femenina tendrá su punto más alto en las próximas semanas, cuando dispute la serie final por el ascenso frente a Lanús

29 de septiembre 2025 · 18:27hs
El camino de Unión en la Primera B femenina tendrá su punto más alto en las próximas semanas, cuando dispute la serie final por el ascenso a la máxima categoría frente a Lanús. Luego de empatar con El Porvenir, las tatengas aseguraron un lugar en la definición.

El cruce decisivo ya tiene agenda: la ida sería el sábado 4 de octubre, a las 15, en Santa Fe, mientras que la revancha se jugaría siete días después, a la misma hora, en el Néstor Díaz Pérez, casa del Granate.

• LEER MÁS: Unión jugará la final de fútbol femenino buscando el ascenso a Primera División

El conjunto santafesino llega con una mezcla de ilusión y confianza tras una campaña que fue consolidándose con el correr de las fechas. Con una identidad colectiva clara y jugadoras en gran nivel, Unión se plantará ante un adversario con recorrido, pero con la convicción de que está en condiciones de dar el último paso.

La definición tendrá un peso histórico: dos encuentros que no solo resolverán quién asciende, sino que también pueden inscribir a las rojiblancas en un lugar inédito, el de la Primera División del fútbol femenino argentino.

