Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

El arquero Joaquín Enrico fue noticia por el gol de arco a arco que marcó en el triunfo de San Telmo. Lamenta no haber debutado en Colón, pero sueña con volver

El arquero de San Telmo, Joaquín Enrico , fue noticia el último fin de semana al convertir un gol de arco a arco en el triunfo frente a Gimnasia (J), por la fecha 33 de la Primera Nacional. Lo curioso es que el santafesino surgió en Colón , aunque nunca llegó a debutar y quedó libre tras el descenso. Una herida abierta.

En diálogo con el programa Dame Radio (UNO 106.3), Enrico repasó su presente y no esquivó hablar de su paso por el Sabalero. “Tengo mucha felicidad. Es un momento soñado e increíble. Algo que va a quedar para la historia”, expresó sobre su golazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1971980673243038066&partner=&hide_thread=false ¡¡DE ARCO A ARCO!! El gol de Enrico para el 2-0 de San Telmo ante Gimnasia de Jujuy. #NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/tKE5rRysoH — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2025

El arquero contó que hoy disfruta del lugar que ocupa en el Candombero: “El arquero es arquero, no puede jugar en otro puesto y me dieron la chance de jugar los tres partidos que quedaban. Ya jugué dos. Antes tuve varios y por eso muy contento, porque lo que uno quiere es jugar”.

• LEER MÁS: Sin reacción: el común denominador de Colón en esta deplorable campaña

Una herida aún abierta en Colón

Sobre su salida de Colón, no ocultó la desilusión: “Me causó mucho dolor irme así por todo el sacrificio que hice. Llegué como niño y me fui como adulto. Mi sueño era jugar en la Primera de Colón. No es algo que puedan cumplir todos, pero al estar tan cerca y no lograrlo duele más. Ojalá el día de mañana se pueda dar. Uno dio todo para que se dé. Lo intenté y eso me deja tranquilo”.

image Enrico no alcanzó a debutar en Colón.

Enrico se reconoce hincha del Sabalero y sueña con tener revancha: “Soy hincha y mi familia es fanática, por eso no le cierro la puerta a una vuelta más allá de la forma en que me tocó irme”.

• LEER MÁS: Colón hizo oficial el llamado a elecciones que se llevarán a cabo el 30 de noviembre

También se refirió al mal presente deportivo rojinegro: “Trato de mirar todos los partidos de Colón y se sufre, porque uno quiere que siempre le vaya bien, pero claramente algo se está haciendo mal. No se entiende cómo un equipo tan grande está en esta situación. Acá en San Telmo se sorprenden de la campaña de Colón, creo que a todos. Yo como hincha lo sufro, pero ahora me toca apoyar a distancia”.

• LEER MÁS: Medrán empeoró a Colón con formaciones y cambios muy cuestionables

Finalmente, explicó cómo fue el golazo que lo puso en la tapa de todos los medios: “Ningún arquero practica esto. Tenía viento a favor y solo saqué largo buscando al nueve. Cuando picó salió un balinazo tremendo. No es que estaba mal parado, sino que lo sorprendió por la velocidad que tomó”.

Escuchá la nota de Joaquín Enrico en Dame Radio por UNO 106.3