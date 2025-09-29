Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa Unión debutó en el Apertura de Brasil, como preparación para la Liga Nacional, ganándole a Unifacisa por 85 a 81. Este martes juega ante Brusque, a las 12.15 Por Ovación 29 de septiembre 2025 · 17:23hs

Prensa Unión

Unión puso primera y este lunes por la tarde superó a Unifacisa por 85 a 81, en su debut en el Apertura de Brasil, que sirve como preparación para la Liga Nacional. Este martes, a las 12.15, cerrará la fase de grupos e un certamen que cuenta con 12 participantes ante contra Brusque.

Con la injerencia de Balbi (5) el Tate arrancó mejor (9-8 a los 4'), y con bombas de Queiroz y Guerra se escapó 15-11 a los 5'. Empezaron a llegar las rotaciones y en el rango de un goleo alto, los rojiblancos se lo llevaron 26-23, con 9 de Guerra.

La efectividad perimetral (6/10 en triples) sostuvo a Unión al frente en el inicio del segundo, con Costa debiendo frenar las acciones a los 5' (37-32). En el regreso, al Tate le costó el retroceso y los anfitriones pasaron 45-43 a 1'30'' del final. Pero con paciencia, y una volcada de Vogt se fue arriba 49-47 a los camarines. Embed - TORNEIO ABERTURA NBB - UNIFACISA x CLUB ATLÉTICO UNION - AO VIVO E COM IMAGENS - 29.09.25 Síntesis de Unifacisa y Unión UNIFACISA 81: Anthony 20, Gerson 2, António 9, Jimmy 19, Sifontes 13 (FI) Gerson 6, Leal 1, Gueye 2, Coelho 9, Joao Paulo 7 DT: Pablo Costa. UNIÓN 85: Franco Balbi 15, Yeferson Guerra 26, Emiliano Basabe 9, Felipe Queiros 11, Chris Vogt 5 (FI) Daniel Hure 5, Martín Cabrera 9, Federico Elías 2, Facundo Chamorro 0, Cristian Sdcaramuzzino 3. DT: Maximiliano Seigorman. Parciales: 23-26, 47-49 y 69-72. Árbitros: Cristiano Maranho, Nicolás Zivieri y Cauan Santos. Estadio: Arena BRB Nilson Nelson.