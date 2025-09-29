Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión debutó en el Apertura de Brasil, como preparación para la Liga Nacional, ganándole a Unifacisa por 85 a 81. Este martes juega ante Brusque, a las 12.15

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2025 · 17:23hs
Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Prensa Unión

Unión puso primera y este lunes por la tarde superó a Unifacisa por 85 a 81, en su debut en el Apertura de Brasil, que sirve como preparación para la Liga Nacional. Este martes, a las 12.15, cerrará la fase de grupos e un certamen que cuenta con 12 participantes ante contra Brusque.

Con la injerencia de Balbi (5) el Tate arrancó mejor (9-8 a los 4'), y con bombas de Queiroz y Guerra se escapó 15-11 a los 5'. Empezaron a llegar las rotaciones y en el rango de un goleo alto, los rojiblancos se lo llevaron 26-23, con 9 de Guerra.

La efectividad perimetral (6/10 en triples) sostuvo a Unión al frente en el inicio del segundo, con Costa debiendo frenar las acciones a los 5' (37-32). En el regreso, al Tate le costó el retroceso y los anfitriones pasaron 45-43 a 1'30'' del final. Pero con paciencia, y una volcada de Vogt se fue arriba 49-47 a los camarines.

Embed - TORNEIO ABERTURA NBB - UNIFACISA x CLUB ATLÉTICO UNION - AO VIVO E COM IMAGENS - 29.09.25

Síntesis de Unifacisa y Unión

UNIFACISA 81: Anthony 20, Gerson 2, António 9, Jimmy 19, Sifontes 13 (FI) Gerson 6, Leal 1, Gueye 2, Coelho 9, Joao Paulo 7 DT: Pablo Costa.

UNIÓN 85: Franco Balbi 15, Yeferson Guerra 26, Emiliano Basabe 9, Felipe Queiros 11, Chris Vogt 5 (FI) Daniel Hure 5, Martín Cabrera 9, Federico Elías 2, Facundo Chamorro 0, Cristian Sdcaramuzzino 3. DT: Maximiliano Seigorman.

Parciales: 23-26, 47-49 y 69-72.

Árbitros: Cristiano Maranho, Nicolás Zivieri y Cauan Santos.

Estadio: Arena BRB Nilson Nelson.

Unión Apertura Brasil
Noticias relacionadas
Unión volvió a las prácticas y Leonardo Madelón se tomará un tiempo para definir el equipo.

Unión retoma las prácticas y Madelón se tomará un tiempo para definir el equipo

El fútbol femenino de Unión jugará la final ante Lanús buscando el ascenso a Primera División.

Unión jugará la final de fútbol femenino buscando el ascenso a Primera División

Unión espera una mano de Belgrano y Newells.

Unión continúa siendo puntero y espera una mano de Belgrano y Newell's

Valentín Fascendini se convirtió en una pieza clave a partir de la llegada de Madelón.

Fascendini pasó de ser suplente en Unión a titular indiscutido

Lo último

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Último Momento
Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Video: la Policía de Santa Fe empleó por primera vez una pistola Taser para reducir a una agresora

Video: la Policía de Santa Fe empleó por primera vez una pistola Taser para reducir a una agresora

Ovación
Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Policiales
Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'