Pellegrino brilló con un doblete en el primer triunfo de Parma en el Calcio

Parma consiguió su primera victoria de la temporada en el 2-1 ante Torino en el estadio Ennio Tardini, en el cierre de la quinta fecha del Calcio

29 de septiembre 2025 · 18:53hs
Parma consiguió su primera victoria de la temporada con el 2-1 ante Torino en el estadio Ennio Tardini, en el cierre de la fecha 5 del Calcio. El argentino Mateo Pellegrino fue el héroe al marcar los dos de su equipo: el primero de penal, tras una mano detectada por el VAR, y el segundo de cabeza en el complemento.

El encuentro comenzó con dominio del conjunto visitante, que presionó alto y tuvo en Cyril Ngonge a su hombre más peligroso. El belga logró empatar el partido en el inicio de la segunda mitad, a los cinco minutos del segundo tiempo, con un potente derechazo tras una gran acción individual. Sin embargo, el Torino careció de precisión en la definición y no pudo capitalizar las ocasiones que generó.

Parma, que lució su tercera camiseta vintage en homenaje a sus años dorados de los 90 y 2000, resistió en los momentos de mayor presión rival y golpeó en el momento justo.

Embed - DOBLETE DE PELLEGRINO PARA DARLE UN TRIUNFAZO A PARMA ANTE TORINO | Parma 2-1 Torino | RESUMEN

Con esta victoria, el equipo de Carlos Cuesta toma aire en la tabla y suma confianza de cara a lo que viene llegando a las cinco unidades. Pellegrino, que ya acumula cinco goles en siete partidos, se afianza como titular y pieza clave en el ataque. Por su parte Torino sigue en la zona baja con cuatro puntos.

Más del cierre del Calcio, donde se destacó Parma

En el otro encuentro de la jornada, Lazio consiguió un triunfo clave al imponerse por 3-0 sobre Genoa en el estadio Luigi Ferraris. Matteo Cancellieri, Valentín Castellanos y Mattia Zaccagni fueron los autores de los tantos que le permitieron al equipo de Maurizio Sarri volver a la senda del triunfo tras las caídas ante Sassuolo y Roma.

El inicio fue ideal para los Biancocelesti: a los cuatro minutos, Cancellieri abrió el marcador tras una buena combinación con Castellanos y un remate que superó al arquero Leali.

Embed - GOL DE TATY CASTELLANOS Y PALIZA DE LA LAZIO PARA SALIR DEL FONDO | Genoa 0-3 Lazio | RESUMEN

Lazio mantuvo la presión alta y amplió la ventaja a la media hora de juego: Marusic envió un centro desde la derecha y Castellanos definió de cabeza para el 2-0, aunque en la acción el lateral se lesionó y debió ser reemplazado.

En el complemento, el conjunto local pareció encontrar esperanza cuando el árbitro sancionó penal por mano de Romagnoli, pero la decisión fue revertida por el VAR.

Minutos después, llegó el golpe final: tras un cabezazo de Cancellieri al palo, la defensa no logró despejar y Zaccagni marcó el 3-0 a los 18 minutos. Genoa intentó reaccionar con cambios ofensivos, pero volvió a mostrar su falta de eficacia de cara al arco, prolongando su sequía en el campeonato.

Con esta victoria, Lazio respira en la tabla y toma envión para las próximas fechas llegando a las seis unidades, mientras que Genoa sigue sin ganar y se encuentra con solamente dos puntos en zona de descenso.

Parma Torino Mateo Pellegrino
