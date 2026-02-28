Capibaras XV sumó el segundo triunfo en el Súper Rugby Américas

En cancha de Santa Fe Rugby, Capibaras XV se impuso a Cobras de Brasil por un contundente 54 a 12 en un cotejo válido por la 2° fecha del Súper Rugby Américas

Ante un gran marco de público y en una tarde-noche muy calurosa, por la segunda jornada del Súper Rugby Américas, la franquicia litoraleña se hizo fuerte en Sauce Viejo y logró una contundente victoria ante Cobras de Brasil por 54 a 12 . El próximo viernes 6 de marzo en Buenos Aires, Capibaras XV tendrá un duro examen frente a Pampas XV.

En cumplimiento de la segunda fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV venció con absoluta claridad a Cobras de Brasil en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo, en una jornada muy calurosa y ante más de 5.000 personas por 54 a 12 bajo el arbitraje de Simón Larrubia de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

Tras el cambio de locación luego de la primera fecha, el conjunto local golpeó de entrada. Con un gran juego de manos en la combinación entre backs y forwards, fue Lucas Bur (con pasado en la MLR) quien logró apoyar la primera conquista.

A partir de allí, la visita incurrió en una indisciplina pocas veces vista: en apenas cuatro minutos fueron amonestados Cleber Dias, Endy Willian Pinheiro y el capitán Lorenzo Massari. En ese lapso, Capibaras capitalizó la situación con dos tries penales sancionados por Simón Larrubia.

Si bien Cobras debió afrontar ese pasaje con tres jugadores menos, los del Litoral no lograban vulnerar el ingoal brasileño. Hasta que, promediando la primera etapa, Francisco Lluch consiguió el try que le otorgó el punto bonus a los conducidos por Nicolás Galatro.

La ofensiva litoraleña no se detuvo: Lautaro Cipriani desbordó por la punta derecha y selló la quinta conquista. Cobras esbozó una reacción gracias a un maul bien finalizado por Matheus Cláudio, pero sobre el cierre del primer tiempo volvió a aparecer Lluch para firmar su doblete y establecer el 40-7 parcial.

El complemento no tuvo la misma intensidad que la primera etapa: el juego se tornó friccionado y ambas franquicias evidenciaron errores en el manejo de la ovalada. Como había ocurrido en Córdoba, Rosko Specman dejó su sello al apoyar en el ingoal tras un sprint final que dejó atrás a la defensa de Capibaras.

Luego de esa conquista, el conjunto local intentó volver a quebrar la defensa visitante, pero no logró concretarlo. Al igual que en la primera mitad, Cobras volvió a caer en la indisciplina y Joao Lucas Marino vio la tarjeta amarilla por un tackle sin pelota. Minutos más tarde, Franco Rossetto, tras una gran maniobra colectiva, apoyó por la punta izquierda para sellar su try.

Tras la salida, Felipe Villagrán pergeñó una jugada individual de alto vuelo y también apoyó por la misma punta que Rossetto para decretar el 54-12 final.

El paranaense Franco Rosetto, autor de un try sostuvo que "lo vi bien al equipo, validamos lo que hicimos con Peñarol. Hicimos un buen partido. El primer tiempo demostramos buenos pasajes, en el segundo sentimos el cansancio, ellos se vinieron pero no tuvimos inconvenientes de ganarlo. Lo más importante fue que seguimos teniendo buenos rendimientos y ante un equipo muy competitivo".

Síntesis

Capibaras XV 54- Cobras de Brasil 12

Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Manuel Cuneo, 3. Lisandro Dipierdi, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini, 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Ignacio Dogliani, 11. Franco Rossetto, 12. Guido Chesini, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani, 15. Francisco Lluch. Entrenador: Nicolás Galatro. Luego ingresaron: Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Bautista Grenón, Jerónimo Gómez Vara, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio, Bautista Estellés.

Cobras de Brasil: 1. Joao Lucas Marino, 2.Santiago Bonavento, 3. Facundo Moreno, 4. Cleber Dias, 5. Helder Lúcio, 6. Adrio De Melo, 7. Matheus Claúdio, 8. André Arruda, 9. Zinedine Booysen, 10. Julián Leszczynski, 11. Rosko Specman, 12. Robert Ténorio, 13. Lorenzo Massari, 14.Sérgio Luna, 15. Joao Amaral. Entrenador: Josh Reeves. Luego ingresaron: Nicholas Sydorowitz, Santiago Bonovanento, Lautaro Facundo Fanlo, Helder Bryan Souza Lúcio, Gabriel Oliveira, Maiki Lemes, Ashwin Cox, Robson Morais.

Primer tiempo: 6´ try Lucas Bur convertido por Ignacio Dogliani, 11´ try penal (Capibaras), 13´ try penal (Capibaras), 23´ try Francisco Lluch, 34´ try Lautaro Cipriani convertido por Ignacio Dogliani, 37´ Andrés Arruda convertido por Julián Leszczynski, 40´ try Francisco Lluch convertido por Ignacio Dogliani.

Segundo tiempo: 13´ try Rosko Specman, 29´ try Franco Rossetto convertido por Ignacio Dogliani, 31´ try Felipe Villagrán convertido por Dogliani.

Amarillas: Joao Lucas Marino, Cleber Dias, Endy Willian Pinheiro y Lorenzo Massari (Cobras).

Cancha: Santa Fe Rugby Club.

Árbitro: Simón Larrubia (URBA).