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Robaron siete equipos de aire del techo de un centro de salud en Nueva Pompeya

Durante la madrugada del martes, delincuentes subieron al techo de un centro de salud, cortaron protecciones y robaron siete de nueve aires acondicionados. La Policía busca identificarlos.

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de abril 2026 · 14:00hs
El Centro de Salud de Nueva Pompeya 

gentileza

El Centro de Salud de Nueva Pompeya 

Este martes por la mañana, cuando llegaron empleados y profesionales del centro de salud del barrio Nueva Pompeya, en inmediaciones de la esquina que forman avenida Peñaloza (norte-sur) y Gorriti al 4100 (este-oeste), descubrieron que habían sido robados los siete equipos de aire acondicionado que estaban montados sobre los techos y protegidos con estructuras metálicas antivandálicas.

Los responsables del efector de salud realizaron de inmediato la denuncia al 911. Luego arribaron oficiales de la Comisaría 26°, que constataron el robo de los siete equipos y los daños ocasionados durante el arrancamiento, que incluyeron incluso la rotura de candados y cajones protectores metálicos.

Investigación, testigos e imágenes

Los efectivos de Orden Público que trabajaron en el lugar buscaron testigos entre los vecinos de la zona y verificaron la existencia de un domo de videovigilancia y cámaras de seguridad en la esquina de Gorriti y Peñaloza. Las imágenes son consideradas clave para identificar a los autores del robo, que habrían actuado durante la madrugada.

Los investigadores no descartan que los equipos hayan sido desguazados para la venta de metales, una modalidad habitual en este tipo de hechos. En caso de ser recuperados, deberán ser reparados y reinstalados en el centro de salud.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario ordenó la elaboración de un informe detallado, el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia, la identificación de testigos y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Estas tareas fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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