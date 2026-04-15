San José del Rincón: detenido por un robo millonario, era un evadido de la cárcel de Las Flores

La denuncia de una víctima que fue privada de su libertad y asaltada en su casa derivó en la detención del principal sospechoso. En el operativo recuperaron lo robado y descubrieron que estaba evadido de la cárcel de Las Flores desde 2023.

Este martes, un delincuente ingresó a una propiedad ubicada en calle San Martín al 1500 , en la ciudad de San José del Rincón , donde privó de su libertad al propietario y le robó 4 mil dólares y 500 mil pesos , además de otros efectos personales como bolsos, cartera, prendas de vestir y relojes .

La víctima, un hombre de 56 años , denunció el hecho y los efectivos de la Comisaría 14° iniciaron una investigación que incluyó entrevistas con vecinos y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

Como resultado del operativo, durante una requisa domiciliaria, los agentes aprehendieron al principal sospechoso, Leonardo Oscar Cerrúndolo, de 35 años, quien además se encontraba evadido de la cárcel. En el procedimiento, secuestraron el dinero sustraído y otros elementos robados a la víctima.

Aprehendido que estaba evadido

En el marco de la investigación, personal de Orden Público de Rincón realizó una requisa en una vivienda ubicada en calle Gamboa al 1600, donde concretaron la aprehensión del principal investigado y el secuestro de dólares, pesos y objetos robados.

Al consultar la ficha prontuarial, los uniformados constataron que se trataba de Leonardo Oscar Cerrúndolo, quien tenía un pedido de captura activo. El hombre no había regresado de una salida transitoria de la cárcel de Las Flores el 6 de junio de 2023, donde cumplía condena por lesiones dolosas calificadas, amenazas y coacción simple.

Los delitos atribuidos

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal dispuso que el imputado continúe privado de su libertad, sea nuevamente identificado y se le forme causa como presunto autor de privación ilegítima de la libertad, robo y evasión.

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