Revelan la identidad de la joven fallecida en el accidente de la Ruta 168

El siniestro ocurrió a la altura del último aliviador, en cercanías del barrio El Pozo. La víctima, que viajaba sola, impactó contra el guardarrail

Un fatal accidente de tránsito se registró este miércoles en la Ruta 168 , en la mano que conduce hacia la ciudad de Santa Fe , y dejó como saldo la muerte de Yamila Ramírez , de 28 años .

El hecho ocurrió a la altura del último aliviador , en cercanías del acceso al barrio El Pozo , en medio de intensas lluvias , lo que motivó un importante operativo de emergencia en la zona.

El siniestro involucró a un solo vehículo: un automóvil Toyota Etios XLS que circulaba con una única ocupante. Por causas que serán materia de investigación, el vehículo impactó contra el guardarrail, provocando un choque de gran violencia.

Como consecuencia, la conductora quedó atrapada en el interior del rodado y falleció en el acto. El desenlace fue confirmado por los servicios de emergencia, que trabajaron en el lugar pero no realizaron traslados.

Demoras

En cuanto a la circulación, el tránsito permanecía parcialmente restringido, con al menos un carril habilitado, lo que generaba demoras en un corredor clave de conexión con la zona costera.

Las condiciones climáticas adversas, con lluvia persistente, podrían haber influido en la mecánica del hecho, aunque esto será confirmado a partir de los peritajes.