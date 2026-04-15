El boleto del colectivo interurbano aumenta un 30,57% en toda la provincia de Santa Fe

El Gobierno de la provincia oficializó la suba a través del Decreto N° 710/2026, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro junto a los ministros Fabián Bastia y Gustavo Puccini

El Gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó este miércoles un aumento en el boleto del transporte interurbano. Mediante el Decreto N° 710/2026, el Ejecutivo autorizó una suba del 30,57% en el cuadro tarifario. La medida cuenta con las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

En el decreto, la provincia argumenta que la actualización de tarifas responde principalmente a dos factores: el aumento sostenido en los costos de funcionamiento del sistema y la eliminación de los subsidios nacionales .

La noticia se da a conocer en medio de un contexto complicado para los trabajadores del sector. En estos últimos días, empresarios del transporte interurbano de la región hicieron público su reclamo y explicaron la crítico presente que atraviesan.

“La implementación será de acuerdo a cómo la modificación de la tarifa impacte en los sistemas de las empresas; seguramente también implicará una modificación a través de la tarjeta SUBE”, explicó el periodista Sergio Roulier en De 12 a 14 (El Tres).

Incremento

Desde la Provincia indicaron que, aunque el pedido empresarial rondaba el 40%, el análisis técnico arrojó un 30,57 %, porcentaje que finalmente se autorizó. Sostuvieron que la decisión se tomó con responsabilidad y contemplando tanto la situación de los usuarios como el contexto crítico que atraviesa el sector, agravado por la falta de fondos nacionales.

Desde el último ajuste dispuesto en agosto de 2025, se profundizó el impacto generado por la quita del Fondo Compensador del Interior. A esto se sumaron incrementos importantes en los principales componentes de costos del sector, como el combustible, los salarios, las unidades, los neumáticos y los repuestos.

En este contexto, el Ejecutivo provincial sostiene que la suba es necesaria para asegurar la continuidad de un servicio considerado esencial y mantener condiciones de prestación “generales, regulares y uniformes” para los usuarios. Con la entrada en vigencia de la medida, las empresas de transporte quedaron habilitadas para aplicar el nuevo esquema tarifario aprobado por la Provincia.

Las autoridades precisaron que la modificación tendrá un impacto gradual y diferenciado según el servicio. Las empresas que aún no cuentan con el sistema SUBE, debido a demoras en su implementación por parte de Nación, podrán aplicar el aumento desde la publicación del decreto, previa autorización de la Secretaría de Transporte y Logística.

En tanto, aquellas líneas que sí poseen SUBE deberán actualizar sus cuadros tarifarios y remitirlos al sistema nacional para su validación e implementación.

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