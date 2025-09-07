Uno Santa Fe | Ovación | Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz venció a Jannick Sinner y se coronó campeón del US Open

El español dominó el encuentro y alcanzó la gloria en el Grand Slam estadounidense, además de conseguir la cima del ranking ATP.

7 de septiembre 2025 · 19:49hs
El tenista español Carlos Alcaraz venció este domingo al italiano Jannick Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, en aproximadamente dos horas y cuarenta minutos de juego, y se coronó campeón del US Open.

Tras el triunfo, el murciano de 22 años se convirtió en el nuevo número uno del mundo, puesto que le arrebató al oriundo de San Candido y con el cual mantiene un historial positivo de diez victorias y cinco derrotas (5 a 1 en finales con caída en Wimbledon 2025).

Alcaraz llegaba a esta cita sin haber cedido un set durante el torneo Grand Slam disputado en Nueva York y con un 3-1 a favor en duelos cabeza a cabeza frente a Sinner. Desde el comienzo, el español se topó con dos chances de quiebre de servicio. No las desaprovechó y consiguió una amplia diferencia de 6-2 en el primer parcial.

Sin embargo, el italiano de 24 años se encargó de arrebatarle en el cuarto juego del segundo asalto la impresionante estadística que mantenía su rival: no había entregado ningún set desde los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati ante Andrey Rublev. Con el 3-1 parcial, Sinner mantuvo cada uno de sus saques para llegar al 6-3 definitivo y comenzar a soñar con una remontada.

Dicho anhelo duró poco ya que, en la siguiente manga, Alcaraz borró del terreno del Arthur Ashe a su oponente con un contundente 6-1 y volvió a conseguir la ventaja ante el vigente campeón. El murciano logró ponerse 5-0 y quebrar el servicio en dos de las tres oportunidades que se le presentaron.

Con los ánimos por las nubes debido al gran nivel que mostraba, el nuevo número 1 del mundo arremetió contra Sinner y estuvo cerca de batir su servicio, pero no lo consiguió sino hasta el quinto juego para ponerse 3-2 y mantener el suyo para estirar la diferencia ante un rival que llevaba 27 victorias consecutivas en pista dura en los Grand Slam.

Alcaraz, con su sexto torneo major en el US Open

La victoria no solo marcó un nuevo líder del ranking ATP luego de 65 semanas de dominio del italiano, sino que también le dio el sexto torneo major a Alcaraz, que cuenta en su haber con dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open.

“Tengo mucha suerte de tener a mi equipo y a mi familia. Me hicieron mejor tanto en la parte deportiva como en la personal. Esto que estoy consiguiendo no es solo mío, es también de ustedes”, expresó el español en declaraciones luego del triunfo.

