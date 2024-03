Carlos Sainz se quedó con el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que sigue liderando el Mundial, había abandonado, por una avería de frenos, tras la quinta de las 58 vueltas que se dieron este domingo a la pista australiana.

El otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, fue cuarto en una carrera que el compañero de Alonso, el canadiense Lance Stroll, acabó séptimo; y el japonés Yuki Tsunoda (RB), octavo.

Los dos pilotos de Haas, el alemán Nico Hülkenberg y el danés Kevin Magnussen, también entraron en los puntos, al acabar noveno y décimo, respectivamente.

La próxima carrera, el Gran Premio de Japón, se disputará el próximo 7 de abril en el circuito de Suzuka.

Alonso, sancionado con 20 segundos, pierde dos puestos

Los comisarios consideran que el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006), Fernando Alonso efectuó una maniobra irregular en la acción que acabó con el accidente, en la última de las 58 vueltas de la carrera y por fortuna sin mayores consecuencias físicas, del inglés George Russell (Mercedes).

La pérdida de dos plazas de Alonso implica que ganan una tanto su compañero, el canadiense Lance Stroll, como el japonés Yuki Tsunoda (RB).

El norteamericano pasa a ser sexto y el asiático, séptimo, en la clasificación del Gran Premio.

Sainz: “Recomiendo a todos los pilotos que se quiten el apéndice”

El español Carlos Sainz (Ferrari), flamante ganador del Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, declaró este domingo en el circuito Albert Park de Melbourne que “el trabajo duro da sus frutos” y que “la vida puede ser una montaña rusa, pero es maravillosa”, antes de bromear afirmando que recomienda a todos los pilotos “que se quiten el apéndice”.

Sainz, de 29 años, que hace dos semanas había sido intervenido de urgencia de una apendicitis -motivo que le hizo perderse el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo de la temporada- ganó de forma brillante una carrera que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, acabó segundo; y el inglés Lando Norris (McLaren), tercero.

“Ha sido una buena carrera, me sentí muy bien; algo rígido, porque en lo físico no fue lo más fácil; pero me sentí bien y pude gestionar bien los neumáticos. Y estoy muy contento, con mi victoria y con el ‘doblete’ de Ferrari”, comentó el talentoso piloto madrileño nada más bajarse de su coche y antes de subir al podio en Albert Park, donde este domingo hizo sonar de nuevo el himno español tras lograr su tercera victoria en la F1.

Fuente: EFE