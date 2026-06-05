Uno Santa Fe | Judiciales | Sauce Viejo

Fallo salomónico en Sauce Viejo: dictaron perimetral mutua entre el intendente Papaleo, sus funcionarios y Asoem

El juez Sergio Ariel Carraro ordenó una distancia mínima de 200 metros que afecta tanto a los funcionarios del intendente Mario Papaleo como a la cúpula sindical. La medida rige por seis meses bajo la figura de "cese de estado antijurídico" y será monitoreada por el Ministerio de Seguridad.

5 de junio 2026 · 14:28hs
Fallo salomónico en Sauce Viejo: dictaron perimetral mutua entre el intendente Papaleo

Fallo salomónico en Sauce Viejo: dictaron perimetral mutua entre el intendente Papaleo, sus funcionarios y Asoem

El prolongado y tenaz conflicto que mantiene enfrentados al Ejecutivo de la Municipalidad de Sauce Viejo con la Asociación de Sindicatos de Empleados Municipales (Asoem) sumó un capítulo de altísima tensión institucional en los estrados judiciales.

En una audiencia celebrada en los Tribunales de la capital provincial, el juez penal Sergio Ariel Carraro dictó una restricción de acercamiento recíproca de 200 metros, una medida cautelar inédita que congela las posiciones de ambas partes en el territorio.

La resolución se adoptó en la Sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) en el marco de un legajo caratulado técnicamente como “Cese de Estado Antijurídico”, una herramienta penal utilizada para frenar la continuidad de presuntos delitos o desbordes mientras se dirime la investigación principal. Del acto participó activamente el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Raúl Marcelo Nessier.

LEER MÁS: Sigue la tensión en Sauce Viejo: Asoem advierte un "apagón fiscal" y exige auditar el Festival del Pescador

Seis meses de tregua forzada por la Justicia

La orden del magistrado penal no fue una concesión limpia para ninguna de las terminales políticas y gremiales. El dictamen judicial fija condiciones estrictas y plazos perentorios de cumplimiento inmediato:

► Distancia obligatoria de 200 metros entre los actores en pugna.

► Vigencia por un plazo de seis meses o hasta resolver el fondo.

► Plazo de 48 horas para remitir nóminas completas de autoridades al MPA.

La denuncia de origen había sido interpuesta formalmente por el intendente sauceño, Mario Papaleo, con el objetivo de neutralizar las protestas y asambleas que el gremio venía realizando en dependencias municipales. Sin embargo, el juez Carraro no convalidó un esquema de penalización unilateral y decidió blindar el perímetro extendiendo la restricción tanto a los representantes sindicales como a los funcionarios políticos del Ejecutivo.

La resolución judicial será comunicada de inmediato al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe para coordinar operativos de control que garanticen el cumplimiento efectivo de las perimetrales.

El gremio acató pero advirtió que "no satisface las expectativas"

Al término de la audiencia, la conducción de ASOEM fijó posición pública. Los voceros gremiales remarcaron que se presentaron ante el tribunal para defender la plena legitimidad del derecho a huelga y ratificar el pliego de reclamos laborales que sostienen los empleados de Sauce Viejo, golpeados por deficiencias edilicias y operativas en los sectores de servicios.

Desde el sindicato hicieron especial hincapié en que el fallo salomónico del juez desarmó la estrategia original de la intendencia:

Sin exclusividad represiva: el gremio celebró que el juzgado no haya dispuesto medidas punitivas exclusivas contra la organización trabajadora, obligando también a Papaleo y sus secretarios a mantenerse a raya.

Tutela sindical intacta: aclararon con firmeza que la decisión del magistrado no altera, suspende ni limita las facultades de representación gremial que ASOEM ejerce legalmente en la vecina localidad costera.

Pese a este análisis, la entidad gremial reconoció que la resolución judicial no colma sus expectativas de fondo. Adelantaron que ya se encuentran bajo análisis una batería de herramientas institucionales, administrativas y judiciales para cortocircuitar la cautelar y asegurar que los reclamos por paritarias y condiciones de trabajo no queden amordazados por la vía penal.

Sauce Viejo Asoem Papaleo fallo Justicia
Noticias relacionadas
Crece la tensión en Sauce Viejo: denuncian descuentos ilegales a trabajadores por paros en la municipalidad

Crece la tensión en Sauce Viejo: denuncian "descuentos ilegales" a trabajadores por paros en la municipalidad

El seleccionado mayor de Santa Fe perdió ante Selknam de Chile por 36 a 12 en Sauce Viejo.

Santa Fe cayó de local en Sauce Viejo en un amistoso de carácter internacional

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por vicios paritarios

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por "vicios" paritarios

Quedó en prisión preventiva el joven que intentó matar a balazos a un policía en barrio San Lorenzo

Quedó en prisión preventiva el joven que intentó matar a balazos a un policía en barrio San Lorenzo

Lo último

Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia

Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia

Lionel Messi se despidió de Indio Solari

Lionel Messi se despidió de Indio Solari

Boca le ofreció el cargo de entrenador a Rodolfo Arruabarrena

Boca le ofreció el cargo de entrenador a Rodolfo Arruabarrena

Último Momento
Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia

Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia

Lionel Messi se despidió de Indio Solari

Lionel Messi se despidió de Indio Solari

Boca le ofreció el cargo de entrenador a Rodolfo Arruabarrena

Boca le ofreció el cargo de entrenador a Rodolfo Arruabarrena

¿Qué pasará con los jugadores que no quieran irse de River?

¿Qué pasará con los jugadores que no quieran irse de River?

Papelón en México: Japón dejó el predio de Monterrey por el mal estado de las canchas

Papelón en México: Japón dejó el predio de Monterrey por el mal estado de las canchas

Ovación
Del rock a la tribuna: el recuerdo de Colón y Unión para despedir a Indio Solari

Del rock a la tribuna: el recuerdo de Colón y Unión para despedir a Indio Solari

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Atento Unión: Nacional de Uruguay tiene en la mira a Matías Mansilla

Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico de la amistad en Sauce Viejo

Santa Fe Rugby y CRAI animarán el clásico de la amistad en Sauce Viejo

Capibaras visita a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán

Capibaras visita a Tarucas en el Parque 9 de Julio de Tucumán

Colapinto pasó del susto a la sonrisa tras su roce con el muro en Mónaco

Colapinto pasó del susto a la sonrisa tras su roce con el muro en Mónaco

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco