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Casemiro llenó de elogios a Messi: "Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo"

El brasileño destacó la decisión del capitán argentino de volver a jugar apenas días después de la muerte de su padre

13 de agosto 2026 · 12:10hs
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Casemiro destacó y valoró la actitud de Lionel Messi.

Casemiro destacó y valoró la actitud de Lionel Messi.

El mediocampista brasileño Casemiro se rindió este jueves ante Lionel Messi y destacó su compromiso con Inter Miami, luego de que el argentino regresara a las canchas apenas cuatro días después de la muerte de su padre, Jorge Messi.

Casemiro elogió la decisión de Messi

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el capitán de la Selección argentina ingresó en el segundo tiempo de la derrota 3 a 2 frente a León de México, resultado que significó la eliminación del conjunto estadounidense de la Leagues Cup.

“Por eso es tan grande. Y por eso es, para muchos, el mejor de la historia. Hay que quitarse el sombrero, decirle gracias, seguir apoyándolo y dándole ánimo. Fue increíble lo que hizo hoy. Que esté aquí con nosotros”, expresó Casemiro.

El ex Real Madrid puso el resultado deportivo en un segundo plano y centró su análisis en la decisión de Messi de volver a ponerse a disposición del equipo mientras atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal.

Casemiro aseguró además que nunca había presenciado una situación semejante y definió al astro argentino como “un ejemplo” por el compromiso demostrado con sus compañeros y con el club a pesar del duelo que atraviesa.

Messi había viajado a la Argentina tras el fallecimiento de Jorge y su presencia frente a León no estaba garantizada. Sin embargo, regresó a Miami y decidió estar disponible para el partido sin siquiera haber completado una preparación habitual junto al plantel.

El rosarino comenzó el encuentro entre los suplentes e ingresó para disputar el segundo tiempo, cuando Inter Miami ganaba 1-0. Durante sus minutos en cancha generó peligro e intentó conducir la búsqueda del triunfo que el conjunto estadounidense necesitaba para continuar en el certamen.

León terminó revirtiendo el encuentro y se impuso 3-2 con un doblete de Daniel Arcila, mientras Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup al finalizar la primera fase con tres puntos.

La participación de Messi se produjo además pocas horas después de que publicara una extensa y emotiva carta de despedida a su padre, en la que reconoció el profundo impacto que provocó su muerte y llegó a plantear dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando profesionalmente.

En medio de ese escenario, Casemiro eligió destacar por encima de cualquier cuestión futbolística la presencia de su compañero y dejó una definición contundente sobre el argentino: para muchos, Messi es el mejor futbolista de la historia y actuaciones como la de este miércoles explican también la dimensión que alcanzó su figura fuera de la cancha.

Casemiro Messi Inter Miami
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