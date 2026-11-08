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Un sacerdote de Santa Fe creó una aplicación para que los peregrinos puedan encontrarse durante la visita del Papa

El padre Javier Carbone desarrolló Alpapa.org, una herramienta que permite localizar a otros grupos y comunidades durante las celebraciones de León XIV en Argentina. También funciona parcialmente sin conexión a internet y permitirá conocer cuántos fieles participarán desde el sur santafesino.

8 de noviembre 2026 · 07:14hs
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Un sacerdote rosarino creó una aplicación para que los peregrinos puedan encontrarse durante la visita del Papa

Un sacerdote rosarino creó una aplicación para que los peregrinos puedan encontrarse durante la visita del Papa

Un sacerdote de la Arquidiócesis de Rosario desarrolló una aplicación para facilitar el encuentro entre los peregrinos que participarán de las celebraciones por la visita del papa León XIV a la Argentina. Se trata de Alpapa.org, una plataforma web que permite registrar grupos, conocer su ubicación y encontrar a otras comunidades que viajen a los mismos acontecimientos.

La iniciativa fue impulsada por el padre Javier Carbone, párroco de la iglesia San José Obrero de Capitán Bermúdez, quien combinó sus conocimientos de comunicación, diseño y nuevas tecnologías para crear una herramienta destinada a los fieles de la región.

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Bajo el lema «Encontrá a los tuyos», la aplicación permite que los responsables de parroquias, grupos y comunidades se registren e indiquen su localidad de origen y la cantidad de peregrinos que los integran. A partir de esos datos y mediante geolocalización, pueden visualizar en un mapa qué otras comunidades se encuentran cerca.

Según publica Rosario 3 La propuesta alcanza a toda la Arquidiócesis de Rosario, cuyo territorio incluye no solo la ciudad sino también distintas localidades del sur santafesino, como Villa Constitución, Bigand, Tortugas, Montes de Oca y Oliveros, entre otras.

Cómo funciona la aplicación y qué pasa si no hay internet

Uno de los aspectos centrales de Alpapa.org es que fue pensada para funcionar durante concentraciones multitudinarias, en las que las redes móviles pueden saturarse y dificultar la comunicación.

Para anticiparse a ese problema, la plataforma permite descargar mapas de Buenos Aires, Luján y Córdoba antes de viajar. De esa manera, incluso sin conexión a internet, los peregrinos podrán consultar la cartografía y acceder a las últimas ubicaciones conocidas de otros grupos.

Sin embargo, esas ubicaciones no se actualizarán mientras no haya conexión. La información volverá a sincronizarse cuando el dispositivo recupere el acceso a internet.

Otra particularidad es que no hace falta instalar la aplicación desde una tienda digital: funciona directamente desde el navegador del celular.

Además de facilitar el encuentro entre comunidades, la herramienta permitirá reunir estadísticas sobre la participación de los fieles de la Arquidiócesis de Rosario en las actividades vinculadas con la visita papal.

A partir de los registros de los responsables, se podrá conocer cuántos grupos se inscribieron, cuántos peregrinos declararon y desde qué localidades viajarán.

De esta manera, la aplicación también ofrecerá una aproximación al nivel de participación de las comunidades del sur de Santa Fe.

Los responsables de grupos y parroquias ya pueden ingresar a Alpapa.org para registrarse y descargar anticipadamente los mapas que necesitarán durante las celebraciones.

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