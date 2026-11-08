Los secretos de la cumbia santafesina: sus orígenes, el acordeón, la guitarra y una forma única de bailar

El licenciado en Música y docente del Instituto Superior de Música de la UNL, Lautaro Díaz Gerometti, explicó cómo nació y evolucionó la cumbia santafesina, cuáles son sus características distintivas y de qué manera logró convertirse en un fenómeno popular dentro y fuera de la provincia.

La cumbia santafesina es mucho más que un género musical: constituye una expresión cultural que forma parte de la identidad de la provincia y que logró trascender sus fronteras . Sus orígenes, su evolución histórica, la particularidad de sus instrumentos y hasta la manera de bailarla la convierten en un fenómeno que despierta interés tanto entre el público como en el ámbito académico.

En el marco del Día de la Cumbia Santafesina, que se conmemora cada 5 de noviembr e, el licenciado en Música y docente del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Lautaro Díaz Gerometti , analizó las características de este movimiento musical a partir de su experiencia como responsable del seminario Historia y Cultura de la Cumbia Santafesina.

La propuesta académica, que transita su tercera edición, surgió a partir de una reorganización de los planes de estudio del Instituto Superior de Música. Según explicó Díaz Gerometti, el seminario permite abordar el género desde una perspectiva histórica, pero también analizar sus manifestaciones culturales en la actualidad.

La materia es optativa para los estudiantes del Instituto Superior de Música y electiva para alumnos de otras carreras de la UNL. Esa diversidad de participantes, señaló el docente, enriquece las discusiones y permite incorporar diferentes miradas. Además, destacó que la propuesta tuvo una gran aceptación y que, según le informaron, fue la electiva con mayor cantidad de inscriptos durante este año.

Los orígenes de la cumbia santafesina: de las orquestas características a un estilo propio

Al reconstruir la historia del género, Díaz Gerometti explicó que la incorporación de la música tropical en Santa Fe comenzó antes de que existiera una definición específica de cumbia santafesina.

Para comprender ese proceso, recordó que hasta la década del 60, por disposiciones legales, los bailes populares que se organizaban en clubes, vecinales y otros espacios necesitaban contar con dos tipos de orquestas: las típicas, dedicadas al tango y al folclore, y las características, que interpretaban repertorios más internacionales. Fue en estas últimas donde comenzó a ganar espacio parte de la música tropical, que posteriormente dio lugar a nuevas formaciones y estilos.

De acuerdo con el recorrido histórico que describió el docente, hacia fines de la década del 70 ya es posible identificar grupos que pueden considerarse propiamente de cumbia. Sin embargo, la construcción de una identidad musical santafesina fue un proceso gradual, en el que también intervinieron las denominaciones utilizadas en las producciones discográficas de la época.

Un dato particular que destacó durante la entrevista es que la denominación cumbia santafesina comenzó a consolidarse fuera de la provincia. Su llegada al sur del conurbano bonaerense permitió que el género adquiriera ese nombre para diferenciarlo de otras expresiones de cumbia.

Chani Gutierrez gentileza

Chani, una figura clave en el nacimiento del movimiento

Al hablar de los protagonistas de los primeros años, Díaz Gerometti hizo especial hincapié, en dialogó con Fabián Acosta en el programa Mañana UNO, que se emite por FM 106.3, en la figura de Chani, a quien señaló como un personaje fundamental para el desarrollo de la cumbia santafesina.

El docente destacó su papel como productor de los primeros discos de Los Palmeras y Los del Bohío, dos formaciones centrales en la construcción de este movimiento musical.

Además, explicó que la conmemoración del Día de la Cumbia Santafesina es un reconocimiento a su aporte, especialmente por haber impulsado la producción discográfica que permitió que muchas de estas expresiones musicales pudieran desarrollarse y difundirse.

En ese sentido, remarcó que el estudio académico de los géneros populares requiere analizar sus discografías y reconocer también el trabajo de quienes hicieron posible que esas producciones llegaran al público.

Acordeón y guitarra: las dos grandes vertientes de la cumbia santafesina

Uno de los rasgos distintivos de la cumbia de Santa Fe es la convivencia de dos grandes vertientes musicales: la que tiene al acordeón como instrumento protagónico y la que construye su identidad a partir de la guitarra eléctrica.

Díaz Gerometti explicó que ambas tendencias se desarrollaron en paralelo y contribuyeron a definir la personalidad sonora del género. En el caso de la cumbia con acordeón, su arraigo en la región también tiene una explicación histórica. Santa Fe ya contaba con una tradición de músicos, profesores e intérpretes vinculados al chamamé, por lo que existía un conocimiento previo del instrumento.

Esto permitió incorporar el acordeón a la música tropical, aunque con una sonoridad diferente de la que caracteriza a la cumbia colombiana.

Por otro lado, la incorporación de la guitarra eléctrica representó una innovación dentro del contexto musical argentino y terminó convirtiéndose en una de las marcas más reconocibles de la cumbia santafesina.

El docente también señaló que, con el paso del tiempo, algunos estilos vinculados al acordeón y a la cumbia romántica ganaron mayor presencia en el público local, mientras que la cumbia con guitarra mantiene una fuerte convocatoria en otros territorios, especialmente en el sur del conurbano bonaerense.

Una manera particular de bailar que distingue a Santa Fe

Más allá de los instrumentos y las composiciones, Díaz Gerometti sostuvo que una de las características más importantes de la cumbia santafesina está relacionada con el baile.

"En Santa Fe no solamente se toca cumbia, se escucha cumbia, sino que se baila cumbia", explicó durante la entrevista.

En ese sentido, señaló que la manera de bailar en la ciudad tiene una identidad propia. Si bien incorpora figuras y movimientos provenientes de la salsa y otros estilos musicales, la combinación que se produjo en Santa Fe dio lugar a una forma particular de bailar que prácticamente no se reproduce de la misma manera en el resto del país ni en otros lugares del mundo.

El investigador también identificó una particularidad musical vinculada con el compás. Según explicó, existen frases en las que algunos compases parecen sobrar o faltar, lo que genera una estructura rítmica irregular y, en cierta medida, impredecible.

Se trata de un rasgo que puede pasar inadvertido para el oyente, pero que, según su análisis, contribuye a explicar la relación tan particular que existe entre la música y el baile en Santa Fe.

La capacidad de adaptación, otra marca del género

Otra característica que destacó Díaz Gerometti es la capacidad de la cumbia santafesina para adaptar canciones de diferentes procedencias y llevarlas a su propio lenguaje musical.

Como ejemplo, mencionó que muchos de los temas que interpretan actualmente los grupos del género son versiones de canciones internacionales, con repertorios que pueden incluir composiciones de artistas como Alejandro Sanz.

Para el docente, ese trabajo de adaptación constituye una parte importante de la identidad del género y demuestra su capacidad para incorporar influencias sin perder sus características propias.

La cumbia santafesina trascendió las fronteras provinciales

El crecimiento de la cumbia santafesina también se refleja en su expansión territorial. Durante la charla con Fabián Acosta, Díaz Gerometti destacó especialmente la llegada del género al sur del conurbano bonaerense, donde consiguió una popularidad muy significativa.

Incluso consideró que esa expansión interna tuvo una importancia mayor de la que muchas veces se reconoce en Santa Fe. Según explicó, existen artistas que en la provincia pueden ser considerados vecinos o figuras conocidas, pero que en otros territorios son verdaderos ídolos populares.

También mencionó las giras internacionales de grupos como Los Palmeras, que llevaron la música santafesina a escenarios de Europa, y los intentos de distintos artistas por ingresar en mercados como el de Estados Unidos.

A esto se suma el interés que despierta el fenómeno en otros países de Latinoamérica. El docente señaló que, a través de los canales de streaming, es posible observar cómo medios y canales colombianos registran el movimiento de cumbia que existe en Argentina y, particularmente, en Santa Fe.

Para Díaz Gerometti, ese reconocimiento externo permite dimensionar la singularidad de una expresión musical que nació y se desarrolló en la región, pero que logró construir una identidad reconocible mucho más allá de sus límites geográficos.