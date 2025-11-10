Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto, luego del Gran Premio de Brasil: "El año que viene vamos por todo"

Agradeció el apoyo de los fanáticos y renovó su compromiso con Alpine, escudería con la que continuará en 2026.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2025 · 07:34hs
Franco Colapinto, luego del Gran Premio de Brasil: El año que viene vamos por todo

Después del Gran Premio de Brasil, el piloto argentino Franco Colapinto, representante de la escudería Alpine, compartió una emotiva publicación en sus redes sociales para cerrar un fin de semana especial dentro de la Fórmula 1.

En la descripción de su posteo de Instagram, Colapinto escribió: “Gracias a todos por estar!! Finde complicado pero lo bueno es que la tercera es la vencida, el año que viene vamos por todo en Brasil.” El mensaje, que rápidamente se llenó de comentarios de apoyo, refleja la madurez con la que el piloto encara cada carrera, destacando la importancia de aprender de los desafíos y seguir adelante con una mentalidad positiva.

En el cierre de su mensaje, el bonaerense expresó su aprecio por el aliento del público que viajó hasta Interlagos para verlo competir: “Son los mejores del mundo, no hay nada como Argentina, loco.” Sus palabras conmovieron a miles de fanáticos, que desde las tribunas alentaron sin parar con banderas celestes y blancas.

Durante el arranque del GP de Brasil, el argentino no logró un buen rendimiento en la sesión de clasificación, ya que quedó eliminado en la Q1 y debió largar desde el puesto 18 en la parrilla de salida.

Sin embargo, en la carrera principal, Colapinto mostró una notable mejoría en su desempeño, avanzando posiciones con un ritmo más sólido y cruzando la línea de meta en el puesto 15, en lo que fue un cierre alentador dentro de un fin de semana complicado para su monoplaza. El piloto destacó luego que su principal objetivo fue acumular experiencia y kilómetros, pensando en las próximas competencias de la temporada.

Franco Colapinto se fue de Brasil con la confirmación esperada

Además, esta semana Alpine anunció oficialmente la renovación del contrato de Franco Colapinto, confirmando su continuidad dentro de la escudería francesa para la próxima temporada. La noticia representa un voto de confianza hacia el argentino, que seguirá vinculado al equipo con el que debutó en la máxima categoría. Desde el entorno de Alpine destacaron su capacidad de adaptación, su trabajo constante y su mentalidad profesional, cualidades que consideran esenciales para su crecimiento a futuro.

De esta manera, Colapinto cerró un capítulo con sabor a aprendizaje en Brasil y ya pone la mirada en lo que viene. Con el respaldo de Alpine y el apoyo incondicional del público argentino, el joven piloto buscará seguir creciendo dentro del exigente mundo de la Fórmula 1. Su objetivo es claro: seguir sumando experiencia, ganar confianza y demostrar que tiene el talento suficiente para competir entre los mejores del mundo.

Cada carrera es una oportunidad para afianzarse, y el argentino ya dejó en claro que su ambición no tiene límites.

Franco Colapinto Alpine Fórmula 1
Noticias relacionadas
Franco Colapinto con su familia luego de ser confirmado como piloto titular durante el 2026.

Colapinto: "Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor"

Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto titular en 2026.

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

galperin insinua la continuidad de franco colapinto en alpine

Galperín insinúa la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

pirelli ajusta su estrategia en interlagos: compuestos mas duros y atencion al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Lo último

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Último Momento
Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

El Quini estalla: quedó vacante y el miércoles se pone en juego ¡un pozo récord demás de $10.000 millones !

El Quini estalla: quedó vacante y el miércoles se pone en juego ¡un pozo récord demás de $10.000 millones !

Colón vive su Día D: este lunes vence el plazo para la presentación de listas

Colón vive su "Día D": este lunes vence el plazo para la presentación de listas

Ovación
Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

Riestra se quiere meter en zona de Libertadores ante Independiente

Riestra se quiere meter en zona de Libertadores ante Independiente

Central Córdoba quiere quedar como escolta en su visita a Independiente Rivadavia

Central Córdoba quiere quedar como escolta en su visita a Independiente Rivadavia

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso