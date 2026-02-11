El Argentina Open vivió una jornada intensa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con saldo positivo para el tenis nacional. Juan Manuel “Juanma” Cerúndolo, Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli superaron sus respectivos compromisos y avanzaron a los octavos de final, mientras que Federico Coria, Francisco Comesaña y Facundo Díaz Acosta se despidieron en primera ronda.
Cerúndolo, Burruchaga y Carabelli avanzaron en el Argentina Open
Tres argentinos celebraron en la primera ronda del ATP de Buenos Aires y se metieron en octavos de final. Coria, Comesaña y Díaz Acosta quedaron eliminados.
Por Ovación
Cerúndolo abrió el camino
En el primer turno del estadio Guillermo Vilas, Juan Manuel Cerúndolo firmó una actuación contundente y venció al alemán Daniel Altmaier por un doble 6-2.
El menor de los Cerúndolo, que viene de dejar atrás una serie de lesiones que frenaron su proyección, aprovechó al máximo la invitación al cuadro principal y mostró un nivel sólido. Con autoridad desde el fondo de la cancha y gran consistencia, se metió en octavos y alimenta su ilusión en casa.
Burruchaga, firme y con clásico argentino en puerta
Román Burruchaga consiguió una muy buena victoria frente al serbio Laslo Djere, a quien derrotó por 6-2 y 6-4 en una hora y 19 minutos de juego.
El argentino, que llega entonado tras alcanzar la final del Challenger de Rosario, impuso condiciones desde el inicio y nunca perdió el control del partido. En octavos de final tendrá un cruce especial: se medirá con su compatriota Tomás Etcheverry, este miércoles a las 10.30, por un lugar en los cuartos de final.
Carabelli ganó el duelo albiceleste
En el cierre de la jornada del martes, Camilo Ugo Carabelli superó a Francisco Comesaña por 6-4 y 7-6 (3) en un atractivo duelo entre argentinos disputado en el BALTC.
Carabelli mostró mayor solidez en los momentos decisivos y resolvió el segundo set en el tiebreak para sellar su clasificación a octavos.
Coria cayó con dignidad ante Berrettini
Uno de los encuentros más esperados tuvo como protagonista a Federico Coria (322°), que perdió por 7-5 y 7-5 frente al italiano Matteo Berrettini (58° y octavo preclasificado).
Más allá de la derrota, el balance para el santafesino es alentador: volvió a competir tras seis meses de inactividad por una operación en el codo y estuvo a la altura ante un rival que supo integrar el top 10 durante tres temporadas. Coria mostró pasajes de muy buen nivel y recibió el reconocimiento del público argentino.
Berrettini, que necesitó dos horas para cerrar el partido, enfrentará al checo Vit Kopriva (95°) en busca de los cuartos de final.
Díaz Acosta no pudo defender su corona
El campeón defensor, Facundo Díaz Acosta (285°), quedó eliminado tras caer ante el chileno Alejandro Tabilo (71°) por 7-6 (5) y 6-3.
El zurdo había sido una de las grandes sorpresas en 2024, cuando se consagró campeón tras vencer en la final a Nicolás Jarry. Sin embargo, atraviesa un presente irregular, con problemas físicos y resultados adversos en 2025 que lo mantienen lejos del nivel que lo llevó a meterse en el top 50.
Resultados de los argentinos – Ronda de 32
Juan Manuel Cerúndolo venció 6-2 y 6-2 a Daniel Altmaier
Román Burruchaga venció 6-2 y 6-4 a Laslo Djere
Camilo Ugo Carabelli venció 6-4 y 7-6 (3) a Francisco Comesaña
Federico Coria cayó 7-5 y 7-5 ante Matteo Berrettini
Facundo Díaz Acosta cayó 7-6 (5) y 6-3 ante Alejandro Tabilo
Con tres argentinos en carrera, el Argentina Open mantiene viva la ilusión local en una semana que promete emociones fuertes en el polvo de ladrillo porteño.