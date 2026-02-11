Uno Santa Fe | Ovación | Cerúndolo

Cerúndolo, Burruchaga y Carabelli avanzaron en el Argentina Open

Tres argentinos celebraron en la primera ronda del ATP de Buenos Aires y se metieron en octavos de final. Coria, Comesaña y Díaz Acosta quedaron eliminados.

Ovación

Por Ovación

11 de febrero 2026 · 08:24hs
Cerúndolo, Burruchaga y Carabelli avanzaron en el Argentina Open

El Argentina Open vivió una jornada intensa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con saldo positivo para el tenis nacional. Juan Manuel “Juanma” Cerúndolo, Román Burruchaga y Camilo Ugo Carabelli superaron sus respectivos compromisos y avanzaron a los octavos de final, mientras que Federico Coria, Francisco Comesaña y Facundo Díaz Acosta se despidieron en primera ronda.

Cerúndolo abrió el camino

En el primer turno del estadio Guillermo Vilas, Juan Manuel Cerúndolo firmó una actuación contundente y venció al alemán Daniel Altmaier por un doble 6-2.

El menor de los Cerúndolo, que viene de dejar atrás una serie de lesiones que frenaron su proyección, aprovechó al máximo la invitación al cuadro principal y mostró un nivel sólido. Con autoridad desde el fondo de la cancha y gran consistencia, se metió en octavos y alimenta su ilusión en casa.

Burruchaga, firme y con clásico argentino en puerta

Román Burruchaga consiguió una muy buena victoria frente al serbio Laslo Djere, a quien derrotó por 6-2 y 6-4 en una hora y 19 minutos de juego.

El argentino, que llega entonado tras alcanzar la final del Challenger de Rosario, impuso condiciones desde el inicio y nunca perdió el control del partido. En octavos de final tendrá un cruce especial: se medirá con su compatriota Tomás Etcheverry, este miércoles a las 10.30, por un lugar en los cuartos de final.

Carabelli ganó el duelo albiceleste

En el cierre de la jornada del martes, Camilo Ugo Carabelli superó a Francisco Comesaña por 6-4 y 7-6 (3) en un atractivo duelo entre argentinos disputado en el BALTC.

Carabelli mostró mayor solidez en los momentos decisivos y resolvió el segundo set en el tiebreak para sellar su clasificación a octavos.

Coria cayó con dignidad ante Berrettini

Uno de los encuentros más esperados tuvo como protagonista a Federico Coria (322°), que perdió por 7-5 y 7-5 frente al italiano Matteo Berrettini (58° y octavo preclasificado).

Más allá de la derrota, el balance para el santafesino es alentador: volvió a competir tras seis meses de inactividad por una operación en el codo y estuvo a la altura ante un rival que supo integrar el top 10 durante tres temporadas. Coria mostró pasajes de muy buen nivel y recibió el reconocimiento del público argentino.

Berrettini, que necesitó dos horas para cerrar el partido, enfrentará al checo Vit Kopriva (95°) en busca de los cuartos de final.

Díaz Acosta no pudo defender su corona

El campeón defensor, Facundo Díaz Acosta (285°), quedó eliminado tras caer ante el chileno Alejandro Tabilo (71°) por 7-6 (5) y 6-3.

El zurdo había sido una de las grandes sorpresas en 2024, cuando se consagró campeón tras vencer en la final a Nicolás Jarry. Sin embargo, atraviesa un presente irregular, con problemas físicos y resultados adversos en 2025 que lo mantienen lejos del nivel que lo llevó a meterse en el top 50.

Resultados de los argentinos – Ronda de 32

Juan Manuel Cerúndolo venció 6-2 y 6-2 a Daniel Altmaier

Román Burruchaga venció 6-2 y 6-4 a Laslo Djere

Camilo Ugo Carabelli venció 6-4 y 7-6 (3) a Francisco Comesaña

Federico Coria cayó 7-5 y 7-5 ante Matteo Berrettini

Facundo Díaz Acosta cayó 7-6 (5) y 6-3 ante Alejandro Tabilo

Con tres argentinos en carrera, el Argentina Open mantiene viva la ilusión local en una semana que promete emociones fuertes en el polvo de ladrillo porteño.

