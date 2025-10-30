Uno Santa Fe | Ovación | Cerúndolo

Cerúndolo dio batalla ante Sinner, pero no alcanzó y quedó fuera del Masters 1000 de París

El argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de París tras perder ante el italiano Jannik Sinner por 7-5 y 6-1

30 de octubre 2025 · 17:52hs
Cerúndolo dio batalla ante Sinner, pero no alcanzó y quedó fuera del Masters 1000 de París

El argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de París en los octavos de final tras perder ante el italiano Jannik Sinner por 7-5 y 6-1. No logró sostener su nivel y se despidió sin alcanzar los cuartos de final pero con algunos destellos de buen juego.

Cerúndolo mostró irregularidad en el primer set, alternó recuperaciones con fallas en momentos clave y permitió que Sinner cerrara el parcial con mayor determinación.

En el segundo, el italiano impuso superioridad con un quiebre inmediato y control del ritmo, mientras el argentino no encontró recursos para sostener el duelo.

Shelton venció a Rublev y es candidato a ganar el Masters 1000 de Paris

El estadounidense Ben Shelton avanzó con autoridad a los cuartos de final del Masters 1000 de París al eliminar por 7-6(6) y 6-3 al ruso Andrey Rublev en dos sets y se posicionó como uno de los principales focos del tramo final del certamen.

Shelton sostuvo altos porcentajes de primeros saques y controló los momentos decisivos durante el primer set, en donde no mostró quiebres y se resolvió en el tie-break.

El estadounidense administró mejor los puntos clave, cerró el parcial 7-6(6) y neutralizó los intentos de aceleración de Rublev, y ya en la segunda manga amplió el dominio, consiguió un quiebre en el 3-3 y definió el partido por 6-3 sin conceder opciones de recuperación.

La jornada también confirmó el avance del kazajo Alexander Bublik, quien derrotó a Taylor Fritz por 7-6(5) y 6-2, en un partido que se resolvió el primer set en el tie-break y luego estableció diferencias claras desde el fondo, con un quiebre determinante en el segundo parcial y enfrentará a Alex de Miñaur en cuartos.

Los resultados de la jornada del Masters 1000 de Paris:

Alex de Miñaur a Káren Jachánov: 6-2 y 6-2.

Félix Auger-Aliassime a Daniel Altmaier: 3-6, 6-3 y 6-2.

Valentin Vacherot a Cameron Norrie: 7-6(4) y 6-4.

Daniil Medvedev a Lorenzo Sonego: 3-6, 7-6(5) y 6-4.

