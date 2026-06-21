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Cerúndolo, el primer argentino campeón en Queen's y ganador de su primer ATP 500

El argentino Francisco Cerúndolo se consagró campeón del ATP 500 de Queen's al derrotar al estadounidense Tommy Paul por 6-7(4), 6-4 y 6-3

21 de junio 2026 · 15:38hs
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Cerúndolo, el primer argentino campeón en Queens y ganador de su primer ATP 500

El argentino Francisco Cerúndolo se consagró campeón del ATP 500 de Queen's al derrotar al estadounidense Tommy Paul por 6-7(4), 6-4 y 6-3 en una final que se extendió durante tres horas y dos minutos.

El argentino conquistó así el título más importante de su carrera, levantó su quinta corona en el circuito ATP y obtuvo por primera vez un torneo de categoría 500.

La consagración tuvo un valor histórico ya que Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en ganar el prestigioso certamen de Queen’s y también en el primer representante de su país en conquistar un ATP 500 sobre césped desde la creación de esta categoría en 2009.

Además, el argentino sumó su segundo título sobre esta superficie tras el conseguido en Eastbourne en 2023. El encuentro comenzó de manera favorable para el argentino, con un tenis agresivo desde el fondo de la cancha y un sólido rendimiento con el servicio con el que consiguió un quiebre temprano para adelantarse 2-0 y mantuvo la ventaja durante gran parte del primer set, e incluso llegó a sacar para quedarse con la manga cuando estaba 5-4 arriba.

Sin embargo, una baja en la efectividad de sus primeros servicios permitió la reacción de Paul y el estadounidense recuperó el quiebre y llevó la definición al tie break, donde aprovechó mejor los momentos decisivos para imponerse por 7-6(4) y tomar ventaja en el marcador.

Lejos de desanimarse, Cerúndolo respondió en el segundo parcial. Tras un desarrollo parejo, Paul logró una ruptura para colocarse 3-2, pero el argentino reaccionó rápidamente y recuperó la igualdad.

En el tramo final del set mostró su mejor versión, sostuvo la presión en momentos clave y consiguió un quiebre decisivo para cerrar la manga por 6-4.

La definición quedó abierta para un tercer set en el que ambos mantuvieron la intensidad. Luego de un inicio equilibrado, Cerúndolo comenzó a dominar con su derecha y encontró un quiebre fundamental para adelantarse 4-2. A partir de allí controló el partido y administró la ventaja con autoridad.

Paul intentó mantenerse con vida y logró salvar varios puntos de partido, pero el argentino no perdió la concentración. Finalmente, cerró el encuentro con su servicio y selló la victoria que lo convirtió en campeón de Queen’s por primera vez.

Cerúndolo hizo historia

El éxito en Londres representa un salto de jerarquía en su carrera. Se trata de su primer trofeo por encima del nivel ATP 250 y lo convierte en apenas el octavo argentino en conquistar un ATP 500. Además, amplió a 6-2 su ventaja sobre Paul en el historial, logrando por primera vez seis triunfos frente a un mismo rival en el circuito.

Cerúndolo ATP 500 Tommy Paul
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