Ante la llegada de El Niño a Santa Fe, refuerzan la provisión de insumos, medicamentos y vacunas para afrontar contingencias

El municipio articula medidas con los ministerios de Salud y de Igualdad y Desarrollo Humano para garantizar recursos esenciales frente a posibles contingencias climáticas. También avanzan tareas preventivas sobre el sistema hídrico.

Preparación ante El Niño: El municipio de Santa Fe coordina con ministerios de Salud y de Igualdad y Desarrollo Humano para asegurar insumos, medicamentos y vacunas ante posibles contingencias climáticas.

La ciudad de Santa Fe comenzó a fortalecer su esquema de prevención ante los pronósticos que anticipan la llegada del fenómeno climático de El Niño y sus posibles impactos en la región. En ese marco, el municipio trabaja de manera coordinada con distintas áreas del Gobierno provincial para anticipar respuestas frente a eventuales situaciones de emergencia.

Uno de los ejes centrales del operativo es la articulación con los ministerios de Salud y de Igualdad y Desarrollo Humano, con quienes ya se planifica la disponibilidad de recursos fundamentales para afrontar escenarios vinculados a lluvias intensas, anegamientos o crecidas.

Desde el municipio señalaron que se prevé la provisión de insumos generales, medicamentos, vacunas, potabilizadores de agua y otros elementos considerados estratégicos para asistir a la población ante posibles contingencias.

Preparación para escenarios climáticos complejos

Las acciones preventivas se complementan con el trabajo realizado junto al Comité Operativo de Emergencias (COE), del que participaron funcionarios municipales en una jornada de capacitación organizada por la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe.

La actividad se desarrolló en el Batallón de Ingenieros Anfibios de Santo Tomé y reunió a representantes de municipios y comunas de toda la provincia con el objetivo de coordinar estrategias y fortalecer los protocolos de actuación frente a escenarios climáticos adversos.

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Durante el encuentro se realizaron simulacros y se trabajó en la articulación entre organismos provinciales, nacionales, fuerzas de seguridad y gobiernos locales para optimizar la capacidad de respuesta.

Monitoreo hídrico y mantenimiento de infraestructura

En paralelo, la Municipalidad también mantiene una agenda de trabajo con la Secretaría de Recursos Hídricos provincial para reforzar el funcionamiento del sistema de drenaje urbano.

Las tareas incluyen el monitoreo y mantenimiento de estaciones de bombeo, bombas y electrobombas, además de intervenciones sobre canales y reservorios para mejorar el escurrimiento del agua ante posibles eventos de precipitaciones superiores a las habituales.

El objetivo, remarcaron, es llegar al período de mayor inestabilidad climática con infraestructura operativa y recursos disponibles para responder con rapidez ante cualquier emergencia.