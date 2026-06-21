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Adrián Ravier asumirá este lunes como vocero presidencial y comenzará la transición en Casa Rosada

Javier Milei encabezará el acto de jura del economista en el Salón Blanco. Luego comenzará el traspaso con el equipo de Manuel Adorni y se espera su primera conferencia.

21 de junio 2026 · 16:32hs
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Adrián Ravier asumirá como vocero presidencial de la gestión de Javier Milei este lunes.

Adrián Ravier asumirá como vocero presidencial de la gestión de Javier Milei este lunes.

El economista y diputado nacional Adrián Ravier iniciará formalmente este lunes una nueva etapa dentro del Gobierno nacional al asumir como vocero presidencial de la administración de Javier Milei.

La presentación oficial se realizará en Casa Rosada, donde el Presidente encabezará el acto de jura en el Salón Blanco y pondrá en funciones a quien estará al frente de la comunicación institucional del Ejecutivo.

La llegada de Ravier marca el inicio de una reorganización dentro del esquema comunicacional del Gobierno y se produce luego de que se confirmara que reemplazará a Manuel Adorni en la vocería presidencial.

Jura y comienzo de la transición

Según trascendió desde el entorno oficial, tras la ceremonia comenzará un breve período de transición entre el equipo saliente y el nuevo grupo de trabajo que acompañará al economista.

El objetivo del Ejecutivo es dejar ordenada la nueva estructura antes de que Milei retome su agenda internacional.

En principio, la primera conferencia de prensa de Ravier como vocero se realizaría la próxima semana desde Casa Rosada.

LEER MÁS: Cambios en el gabinete de Milei: Adrián Ravier reemplazará a Adorni como vocero presidencial

Acto político y nueva etapa en la comunicación

En paralelo, el Gobierno prepara otra actividad política para los días posteriores a la asunción.

El martes, Milei participará de un acto organizado por la Fundación Faro, el espacio de formación e ideas vinculado al oficialismo y cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

La actividad también aparece como una instancia de presentación pública del nuevo vocero y se dará en medio de movimientos internos dentro del oficialismo y del reacomodamiento de espacios de influencia alrededor del Presidente.

La designación de Ravier representa una apuesta del Gobierno por una figura de perfil técnico, con trayectoria académica y cercanía política e ideológica con Milei, en uno de los cargos de mayor exposición pública de la administración nacional.

Milei vocero Comunicación Casa Rosada
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